Slušaj vest

Iako se većina vodenih životinja ne smatra opasnim za ljude, postoje situacije u kojima mogu da napadnu ili da se brane kada se osećaju ugroženo. Napadi mogu biti posledica stvorenja koja brane svoju teritoriju, hranu ili potomstvo. Ipak, zaboravite hijene, leoparde i lavove: pitajte bilo kog stručnjaka i reći će vam da je najopasniji sisar u Africi nilski konj. Iako mnogi pogrešno misle da su slatki i prijateljski nastrojeni, nilski konj je izuzetno teritorijalna i često nasilna životinja, s najjačim ugrizom u životinjskom carstvu i sposobnošću da nadmaši ljude u plivanju u vodi i u trčanju na kopnu.

U galeriji pogledajte kakve je posledice napad nilskog konja ostavio na Pola Templera:

1/5 Vidi galeriju Pol Templer je preživeo napad nilskog konja Foto: Printscreen/ Instagram/ paultempler8888

To je nešto što je turistički vodič reke Zambezi,Pol Templer, otkrio na teži način kada ga je napao nilski konj u blizini čuvenih Viktorijinih vodopada dok je vodio grupu turista. Iako je imao samo 27 godina, Templer je bio iskusan vodič i čak je prepoznao ogromnog mužjaka nilskog konja dok mu se približavao, ali to ga nije sprečilo da pokrene brutalan napad.

"Nilski konj koji je pokušao da me ubije nije bio stranac. Naučio sam da ga izbegavam. Nilski konji su teritorijalni i znao sam gde se najverovatnije nalazi u bilo kom trenutku", objasnio je Templer za Guardian. Dodao je da ga je nilski konj napao bez ikakvog upozorenja i neverovatno brzo.

Foto: Shutterstock

"Snažan udarac koji sam osetio iza sebe me iznenadio", prisetio se. Još jedan od vodiča, Evans, pao je iz kajaka dok je životinja od dve tone izronila iz vode. Templer je odmah viknuo ostalima da krenu prema obližnjim stenama pre nego što se okrenuo da bi pomogao kolegi, piše Mirror. U trenutku kada je pružio ruku da pokuša da uhvati Evansa, sve mu je postalo crno. "Nije bilo nikakvog prelaza. Kao da sam odjednom oslepeo i ogluveo", opisao je.

Brzo je shvatio šta se dogodilo. Dok su mu noge bile pod vodom, gornji deo tela mu je bio zarobljen u nečemu uskom i smrdljivom.

Foto: Printscreen/ Instagram/ paultempler8888

"Osećao se užasan, sumporni miris, poput pokvarenih jaja. Uspeo sam da oslobodim jednu ruku i opipao okolo, dlanom sam prošao kroz žilave čekinje njuške nilskog konja", rekao je Templer, koji je do struka bio u ustima stvorenja. U trenutku kada je nilski konj otvorio čeljusti, uspeo je da pobegne, samo da bi životinja ponovo skočila i odvukla ga nazad pod vodu.

Foto: Printscreen/ Instagram/ paultempler8888

"Nikad nisam čuo da nilski konj više puta napada ovako. No, očito me je želeo mrtvog", dodao je. Nilski konj ga je nekoliko sekundi napadao, koristeći svoj masivni ugriz da mu probije grudi.Lekari su kasnije izbrojali gotovo 40 rana od ugriza. "Osećalo se kao da mužjak koristi celu svoju snagu. Bacao me u vazduh i ponovo hvatao, tresao me kao lutku. Međutim, u jednom trenutku sve se umirilo pod vodom. Sećam se da sam kroz tri metra vode gledao zelenu i žutu svetlost koja se igrala na površini. Krv je izlazila iz mog tela u oblacima, a preplavio me osećaj predaje", opisao je Templer.

Na kraju se nilski konj vratio na površinu i ispljunuo ga, dok je drugi vodič uspeo da ga dohvati i odvuče na sigurno. Templer je pretrpeo povrede opasne po život. Leva ruka mu je bila zgnječena, a grudi su mu bila toliko rastrzane da se videlo plućno krilo. Njegove kolege ostale su pribrani i uspele su da mu zatvore rane na grudima uz pomoć omota od hrane da bi sprečili kolaps pluća, potez za koji će lekari kasnije reći da mu je verovatno spasio život.

Foto: Printscreen/Youtube/MAX UK, Shutterstock

Pukom slučajnošću, medicinski tim bio je u blizini i pomogao mu da ostane živ dovoljno dugo da stigne do bolnice. Hirurzi su ga upozorili da će možda morati da amputira obe ruke i deo noge.Na kraju je izgubio levu ruku, ali je preživeo. Njegov kolega Evans nije imao toliko sreće jer je njegovo telo pronađeno nizvodno dva dana nakon incidenta.

Video: Mama nilski konj s bebom