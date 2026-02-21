Slušaj vest

Delimično objavljivanje dokumenata Ministarstva pravde SAD-a vezanih za Džefrija Epstajna označilo je važan trenutak za preživelu žrtvu ovog predatora Mariju Farmer, i njenu sestru Ani, koje godinama tvrde da je Marija bila među prvima koji su podneli žalbu protiv njega još devedesetih godina.

Objavljeni dokument FBI-a iz 1996. opisuje krivičnu prijavu protiv Epstajna u vezi sa dečjom pornografijom. Iako je ime podnosioca žalbe izbrisano u dokumentu, advokat Marije Farmer, Dženifer Friman, potvrdila je za CNN da je prijavu zaista podnela njena klijentkinja.

U delu dokumenta nazvanom „činjenice prijave“ navodi se da je žena – koja sebe opisuje kao profesionalnu umetnicu – fotografisala svoje maloletne sestre za ličnu umetničku upotrebu. „Epstajn je ukrao fotografije i negativ i veruje se da ih je prodao potencijalnim kupcima“, stoji u dokumentu. Takođe je navedeno: „Epstajn je u jednom trenutku tražio (izbrisano) da fotografiše mlade devojke na bazenima.“ Dokument nastavlja: „Epstajn sada preti (izbrisano) da će joj zapaliti kuću ako ikome kaže za fotografije.“

Dokumenti od 3. septembra 1996. pokazuju da je Epstajn bio na radaru pravosudnih organa mnogo pre nego što su mu federalne i državne vlasti u Njujorku i Floridi podigle optužnice. U saopštenju advokatske kancelarije koja zastupa Mariju Farmer, navodi se da je FBI „izneverio“ nju i druge žrtve tokom godina.

Njena sestra Ani ranije je rekla da je imala 16 godina kada su je Epstajn i njegova saradnica Gislejn Maksvel zlostavljali.

Ani Farmer Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Ani Farmer svedočila o zlostavljanju

Ani Farmer je tokom suđenja Gislejn Maksvel 2021. godine svedočila da je imala samo 16 godina kada joj je britanska naslednica izdavačke kuće pružila nagoj masažu na ranču Džefrija Epstajna u Nju Meksiku.

Tokom svedočenja, Ani je opisala kako su Epstajn i Maksvel planirali njeno zlostavljanje, uključujući i njenu sestru Mariju Farmer kao sredstvo pristupa. Prisetila se da je Epstajna prvi put srela u njegovoj rezidenciji na Menhetnu krajem 1995. godine, dok je Marija radila za njega kao umetnica. Epstajn je kupio avionsku kartu za Ani, a Marija joj je rekla da je Epstajn navodno „zainteresovan da joj pomogne oko obrazovanja“. Njihov prvi susret bio je povodom preuzimanja karata za pozorište koje je Epstajn kupio.

Ani je svedočila: „Delovao je veoma prijateljski i prizemno. Bio je opušteno obučen.“ Sledeći put su ga srele kada su išle u bioskop sa njim i Marijom. Epstajn je sedeo između njih i tokom filma dodirivao njenu ruku, a zatim i stopalo i nogu, što je Ani činilo veoma nervoznom.

Ani Farmer Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Nije rekla Marii jer je bila „veoma zaštitnički nastrojena“ i nije želela da ugrozi Marijin posao kod Epstajna. U proleće 1996, majka joj je rekla da ide na vikend na Epstajnov ranč u Nju Meksiku.

Ani je bila malo smirenija kada je saznala da će tamo biti Maksvelova, za koju je pretpostavila da je Epstajnova partnerka. Nakon nekoliko poseta, odlučeno je da Anu nauči kako da daje masažu stopala Epstajn, dok će Maksvel pokazati kako se masiraju stopala.

Ani se prisetila: „Gledala sam šta ona radi i radila sam ono što mi je rekla. Bilo mi je veoma neprijatno. Htela sam da prestanem.“

Maksvel je pitala Ani da li je ikada imala profesionalnu masažu i rekla da želi da Ani ima to iskustvo i da će joj rado pružiti masažu. Maksvel je potom rekla Ani da se skine, što je ona i učinila i legla pod plahtu na stolu za masažu.

„Povukla je čaršaf, otkrila moje grudi i počela da masira moj grudni koš i gornji deo grudi. Samo sam želela da siđem sa stola“, rekla je Ani.

1/20 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office, Butterworth / Splash / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Sledećeg jutra, Epstajn je ušao u sobu i rekao da želi da se maze. „Ušao je u krevet sa mnom i pritisnuo svoje telo uz moje.“ Ani je uspela da pobegne kada je rekla da mora u toalet.

Epstajnovo zlostavljanje je godinama trajalo

Godinama nakon prijave Marije Farmer, izveštaji i sudski dokumenti pokazuju da je Epstajnovo zlostavljanje nastavljeno. Kada je uhapšen 2019, tužioci su tvrdili da je „seksualno eksploatisao i zlostavljao desetine maloletnih devojčica“ od 2002. do 2005. u svojim domovima u Manhattanu i Palm Biču, Florida.

Sporazum iz 2008. koji je omogućio Epstajnu priznanje krivice za državni prekršaj prostitucije u Floridi dogodio se tokom federalne istrage koja je obuhvatala najmanje 40 tinejdžerki.