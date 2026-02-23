Slušaj vest

Na prvi pogled, pojava Marije Hose Kristerne ledi krv u žilama. Titanijumski rogovi ugrađeni u čelo, zubi naoštreni u očnjake, rascepljen jezik i telo gotovo u potpunosti prekriveno tetovažama slika su koja se ne zaboravlja. Međutim, iza fasade koju su mediji prozvali "Žena vampirica", krije se neverovatna priča o preživljavanju, hrabrosti i oslobođenju. Ova meksička advokatica, majka četvoro dece i aktivistkinja, svoje telo je pretvorila u platno, a svaku modifikaciju u ožiljak pobede nad desetogodišnjim porodičnim zlostavljanjem.

Rođena 1976. godine u Gvadalahari, u Meksiku, Marija Hose Kristerna odrasla je u strogoj i religioznoj katoličkoj porodici. Ništa u njenom detinjstvu nije upućivalo na put kojim će kasnije krenuti. Bila je inteligentna i ambiciozna mlada žena koja je uspešno završila studije krivičnog prava na Katoličkom univerzitetu u Meksiku.

U galeriji pogledajte fotografije Marije Hose Kristerne:

1/6 Vidi galeriju Marija Hose Kristerna, Žena vampir Foto: Printscreen/ Instagram/ marycristerna_la_mujer_vampiro

Jedini trag njene buntovne prirode i ljubavi prema umetnosti bila je prva tetovaža koju je uradila s četrnaest godina - logo švedskog metal benda Bathory. Njen život krenuo je konvencionalnim putem. Udala se i započela graditi karijeru u pravu. Međutim, iza zatvorenih vrata odvijala se drama.

Njen prvi brak bio je ispunjen teškim fizičkim i psihičkim zlostavljanjem koje je trajalo čitavu deceniju.

Osećala se zarobljeno, ućutkano i slomljeno, a njeno telo postalo je bojno polje na kom je izgubila kontrolu.

Trenutak kada je napustila nasilnog supruga bio je njeno ponovno rođenje. Taj čin oslobođenja postao je temelj za radikalnu transformaciju koja je usledila.

Odlučila je da vrati kontrolu nad jedinim što joj je istinski pripadalo, svojim telom. Modifikacije koje su usledile nisu bile hir, već svesna terapija i način da spoljašnjošću prikaže unutrašnju snagu koju je morala da pronađe kako bi preživela.

"Mogla sam da dišem, kao što mnoge žene mogu da dišu kada se ujutro probude i popiju kafu bez osećaja da će im neko pritisnuti grlo", izjavila je jednom prilikom.

Danas Marija Hose Kristerna drži Ginisov svetski rekord kao žena s najviše fizičkih modifikacija na svetu, njih čak četrdeset devet.

Više od 96% njenog tela prekriveno je tetovažama, uključujući i očne jabučice. Svaka od njih ima svoje značenje. Zvezde na licu posvetila je svojoj majci, koja joj je govorila da pogleda u zvezde kad god joj je teško. Titanijumski rogovi koje je ugradila ispod kože čela, i to bez anestezije, simbolizuju snagu i otpor.

Dentalni implantati u obliku očnjaka ostvarenje su devojačke fascinacije vampirima, dok su brojne druge modifikacije, poput rascepljenog jezika i subdermalnih implantata, deo njenog procesa samoizražavanja.

Za nju, ovo nije unakažavanje, već umetnost koja je iznutra izašla na površinu.

"Tetoviranje je moj način da budem besmrtna, da zaista budem vampir i ne umrem, ostavljajući svoj rad na koži drugih ljudi", objasnila je.

Iako je u početku njena pojava izazivala strah i osudu, a komšije se na ulici krstile kada bi prošla, s vremenom je postala simbol otpora. Prihvatila je nadimak "Žena vampirica", iako sama preferira "Žena jaguar" ("La Mujer Jaguar"), što je referenca na moćnu figuru iz drevne olmečke kulture.

(Kurir.rs/ Net.hr)

Video: Olja Vampirica otkrila ko joj je inspiracija