Slušaj vest

Osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn obećavao je mladim devojkama da će im oblikovati budućnost. Za mnoge, san o univerzitetskom obrazovanju i karijeri na modnoj pisti pretvorio se u mračnu stvarnost.

Sve oko njega sugerisalo je da je san stvaran – privatni avion, vile širom zemlje i veze sa političarima, poznatim ličnostima i kraljevskim porodicama. Prvi susret često je dolazio preko nekoga kome su verovale.

Jedna mlada devojka tek što je došla u SAD, njen agent za modeling rekao joj je da zna čoveka koji joj može pomoći da uđe u svet Victoria's Secret – o čemu je sanjala od detinjstva.

U Epstajnovoj njujorškoj vili rekli su joj da će, ako mu se dopadne, fotografi odmah početi da je slikaju. Donela je portfolio, ali on nije hteo da ga vidi. Umesto toga, skinuo je ogrtač i prišao joj. Pokušala je da ode, ali vrata su bila zaključana.

Audicije za modnu pistu

Nije bila jedina koja je audicirala za njega. Najnoviji deo dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD sadrži video snimke devojaka i mladih žena koje hodaju improvizovanom pistom i okreću se pred kamerom. Neke su delimično gole, dok druge nose donji veš, bikini i štikle; uzrast nije preciziran.

Na jednom snimku mogu se videti portreti pričvršćeni na beloj tabli, što deluje kao kancelarija za kastinge.

Video snimci podržavaju tvrdnje da su Epstajn i Maksvel predstavljali lažne skautove kako bi privukli devojke i mlade žene u njegovu orbitu.

Često se hvalio svojim bliskim vezama sa Žanom Lukom Brunelijem, poznatim modelom i agentom, kako je sve funkcionisalo. Marija Farmer je bila u dvadesetim godinama, nabavljala umetnička dela za Epstajna i Maksvel kada su je zlostavljali.

Ona je videla kako Maksvel regrutuje modele za ono što je Epstajn zvao „Limited Corporation“. Maksvel je rekla da to nije bilo samo za Victoria's Secret, već uglavnom za njih.

Kada je Marija pitala zašto su devojke tako mlade, Maksvel je odgovorila da „Limited Corporation ima mnogo kompanija i ‘ove devojke modeluju… i počinju mlade’“.

Jednog dana devojka je sišla dole plačući. Kada je Marija pitala zašto, Maksvel je rekla da „nije dobila posao“ i „mora da ojača“.

Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Uigrana šema

Maksvel je jedina bivša saradnica Epstajna osuđena u vezi sa njegovom šemom.

Epstajn je ponovo i ponovo uvlačio devojke i mlade žene u svoju „mrežu“ obećavajući pomoć pri upisu na elitne institucije, uključujući Columbia University i New York University.

„Kada ste unutra, ne možete da izađete. Ako ne uradite ono što kaže, postaralo bi se da ne radim u Njujorku“, rekla je Sara.

Dokumenti o Epstajnu otkrivaju „globalni kriminalni poduhvat“ zasnovan na suprematističkim verovanjima, rasizmu, korupciji, ekstremnom mizoginiju i dehumanizaciji žena i devojaka širom sveta, navodi panel stručnjaka pri United Nations Human Rights Council.

„Tolika je ozbiljnost razmere, prirode, sistematskog karaktera i transnacionalnog dosega ovih zločina protiv žena i devojaka, da bi se mnogi mogli smatrati za zločine protiv čovečnosti“, naveli su stručnjaci u saopštenju.

Džejn Do bi sada imala 30 i nešto godina. Ona je među 1.200 preživelih i članova njihovih porodica koji se pojavljuju u dokumentima – zbirka od oko 3,5 miliona stranica koja je do sada učinjena javnom. DOJ i dalje zadržava milione stranica.

Preživeli već godinama govore o svom iskustvu i zlostavljanju u okviru ove mreže trgovine ljudima, koja se još uvek razotkriva.

Svedočenje milijardera koji je bio deo brenda Victoria Secret

Les Veksner Foto: Nicholas Hunt / Getty images / Profimedia, Rick Friedman / Alamy / Profimedia

Američki milijarder Les Veksner, za kojeg se tvrdi da je imao ključnu ulogu u tome da Džefri Epstajn izgradi svoje bogatstvo, opisao je sebe kao „naivnog, glupog i lakovernog“ zbog poverenja u pokojnog seksualnog prestupnika.

U izjavi američkim zakonodavcima na početku zatvorenog saslušanja u sredu, bivši izvršni direktor brenda donjeg veša Victoria's Secret optužio je Epstajna da je kao njegov finansijski savetnik ukrao „ogromne sume“ novca iz njegove porodice.

Veksner , koji je svedočio pred Odborom Predstavničkog doma u okviru istrage o slučaju Epstajn, negirao je bilo kakvu krivicu.

U dokumentu FBI iz 2019. godine opisivan je kao potencijalni saučesnik, ali protiv njega nikada nisu podignute optužnice. Zakonodavci su optužili milijardera, koji je Epstajnu dao široka ovlašćenja nad svojim finansijama, da je znao za druge Epstajnove zločine, ali da ih nije sprečio.

Foto: Nicholas Hunt / Getty images / Profimedia

Milijarder je pozvan pred Odbor za nadzor Predstavničkog doma kako bi odgovorio na pitanja o svom odnosu sa Epstajnom, nakon objavljivanja hiljada dokumenata vezanih za prestupe finansijskog savetnika.

Članovi odbora putovali su u Veksnerovu matičnu državu Ohajo radi svedočenja.

Portparol 88-godišnjeg tajkuna izjavio je za BBC: „Gospodin Veksner je iskreno odgovorio na svako pitanje koje mu je danas postavio Odbor.

"Gospodin Veksner je ponovio da nema saznanja o, niti je učestvovao u, ilegalnim radnjama Epstajna. On se tome energično drži.“