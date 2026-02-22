Slušaj vest

Potresna tema o zamenama beba bila je na ovim prostorima aktuelna devedesetih godina, tada se pominjala i krađa beba u porodilištima, međutim, niko ne bi naslutio da se slične neprijatne situacije i veoma stresne mogu desiti i dvehiljaditih godina.

Mladić koji se zove Ognjen Stamenić ispričao je priču o tome kako je on kao beba zamenjen u porodilištu i kako je do ove traumatične situacije uopšte došlo.

Foto: ognjen_stamenic/tiktok

"Ja sam Ognjen i zamenjen sam u porodilištu i sada ćete čuti kompletnu priču. Rođen sam 28. avgusta 2006. godine", počeo je priču ovaj mladić pa nastavio:

"Moji roditelji su hteli da dobiju dete. Kako se to obično kaže: Prvo pa muško, svi su bili srećni, familija cela a pogotovu mamin otac, moj deta. Uglavnom ,dešava se da je u tom periodu mama kao i svaka trudnica bila paranoična da li može da dođe do zamene dece u porodilištu jer se ta tema često prikazivala na televiziji, pričalo se o tome... Dan kada je trebala da ode u bolnicu, pričala je sa komšinicom koja je lekar i pitala je šta ako mi zamene dete u bolnici...Komšinica je uveravala da se neće ništa desiti, da su to gluposti i da se samo tako priča.Moja mama je otišla u bolnicu da se porađa, porođaj je trajao 15 sati i kako je predugo trajalo, nije moglo prirodnim putem pa su je porodili carskim rezom", objašnjava Ognjen tok događaja kada ga je njegova majka donela na svet.

Kako objašnjava, porođaj je protekao dobro i po njega i po njegovu majku. Međutim, u tom trenutku rođen je još jedan dečak koji se, kako on kaže, zove Miloš.

"Miloš je rođen prirodnim putem, sad kako smo mi u tim boksevima babice treba da nas okupaju i srede. Prilikom toga desilo se da su se izgleda babice malo zapričale i zamenile nam pločice sa imenima. Tako sam ja odnesen kod žene koja nije moja majka.

Ognjen je otišao kući iz bolnice sa drugom porodicom

Ognjen je sa drugom porodicom izašao iz bolnice i proveo pet dana kod njih. Sve je delovalo uobičajeno - prihvatao je mleko i nije bilo znakova da nešto nije u redu. Porodica se vezala za njega, jer im je to bilo prvo dete.

- Kad sam već pušten sa tom ženom, ja sam otišao kući, sve je bilo normalno, oni su se i vezali za mene. Normalno, ljudi ne očekuju ništa loše da se može desiti. Ja sam bio kod njih ukupno pet dana i u tih pet dana svi su obletali oko mene, to znam iz priče. Eto, njima je isto bilo prvo dete, bili su presrećni, sve im je delovalo sjajno. Ja sam prihvatao i njeno mleko, nije bilo naznaka da je došlo do zamene dece u porodilištu - priča Ognjen u svom videu na Tik-Toku.

Sa druge strane, kod njegove biološke majke pojavile su se sumnje.

Ognjen Stamenić je zamenjen u porodilišu Foto: ognjen_stamenic/tiktok

Otkrili da je došlo do zamene beba

Prilikom rutinskih analiza ustanovljeno je da krvna grupa deteta ne odgovara krvnim grupama roditelja. Dodatne provere potvrdile su da je došlo do zamene beba.

Pozvana je i druga porodica na testiranje, nakon čega je utvrđeno da su bebe zamenjene prilikom kupanja u porodilištu. Na narukvicama beba su bila ispravna imena majki - na Ognjenovoj je pisalo ime njegove majke Duške, a na Miloševoj ime njegove majke Dragane. Međutim, uprkos tome, bebe su predate pogrešnim majkama.

Greška je otkrivena nakon pet dana i bebe su vraćene biološkim roditeljima. Iako je slučaj brzo razrešen, pokazuje koliko su precizne procedure identifikacije novorođenčadi važne i kakve posledice može imati i najmanji propust.

- To je samo slučaj koji se saznao. Dosta slučajeva ima koji se nisu saznali, gde su deca odrasla s drugim roditeljima - zaključio je Ognjen.

(Kurir.rs/Blic)