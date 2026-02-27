Slušaj vest

Preko deset godina nakon nestanka holandske studentkinje medicine Sofije Ketsijer u Ugandi, okolnosti pod kojima je nestala i dalje nisu razjašnjene. Njeno ime i dalje stoji u evidenciji nestalih osoba, a slučaj je ponovo u fokusu javnosti zbog sudskog postupka koji se vodi u Kampali.

Sofija Ketsijer imala je 21 godinu kada je 2015. godine doputovala u Ugandu. Studentkinja medicine došla je preko globalne omladinske organizacije AIESEC na dvomesečnu praksu u bolnicu Lubaga u Kampali. Prema rečima porodice, bila je ambiciozna, posvećena globalnom zdravlju i planirala je povratak u Holandiju kako bi započela lekarsku karijeru.

Bila je otvorena u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem - sa 16 godina dijagnostikovan joj je bipolarni poremećaj. Porodica navodi da je stanje držala pod kontrolom, ali da su stres i iscrpljenost mogli da izazovu manične epizode.

Putovanje po Ugandi

Po završetku prakse, Sofija je odlučila da krene na 17-dnevnu turu po Ugandi zajedno sa dvoje holandskih saputnika i ugandskim turističkim vodičem Majklom Kijambuuom. Tura je, prema navodima, koštala ukupno 4.800 evra za troje putnika, od čega je Sofijin deo bio 1.600 evra. Rečeno joj je da cena pokriva sve osim hrane i pića.

U septembru 2015. godine poslala je porodici detaljan plan putovanja, sa jasno navedenim organizatorom i rutom.

Tokom boravka u Nacionalnom parku Kidepo Veli, njeno ponašanje postalo je nepredvidivo. Prema svedočenjima, imala je periode nesanice, pojačane aktivnosti i obraćala se nepoznatim ljudima. Jedna porodica iz Engleske, koja je kampovala u blizini, kasnije je mejlom navela da im je Sofija prišla oko tri sata ujutru i izvinjavala se što ih uznemirava ostavivši utisak ranjivosti i nesvesnosti opasnosti.

Prema tvrdnjama iznetim pred sudom, i turisti i zvaničnici parka upozorili su da bi putovanje trebalo prekinuti i da bi trebalo potražiti medicinsku pomoć. Ipak, grupa je nastavila put ka Nacionalnom parku Murčison Fols.

Nestanak u Paraa kampu

Dana 28. oktobra 2015. godine, Sofija je bila u Paraa delu Nacionalnog parka Murčison Fols. Tog dana, oko 18.30 časova, jedan od saputnika telefonom je obavestio njenu majku da su zabrinuti za njeno stanje i da razmatraju povratak u Kampalu. Neposredno pre 21.15 usledio je drugi poziv - Sofija je nestala.

Poslednji put viđena je u blizini studentskog centra u Paraa kampu, koji je, prema tvrdnjama iznetim pred sudom, bio slabo obezbeđen.

Dva dana kasnije, 30. oktobra, na mestu nestanka pronađeni su lični predmeti - komadi pocepane tkanine i cipele koje je Sofija kupila pre putovanja u Ugandu.

Ona nikada nije pronađena.

Majkl Kijambuu i dvoje saputnika napustili su park 2. novembra 2015. godine.

Sudski postupak

Pred sudom u Buganda Roudu u Kampali vodi se postupak protiv Majkla Kijambuu, koji je optužen da je radio kao turistički operater bez licence. Tokom procesa razmatraju se dokumenti poput plana putovanja i računa za turu. Odbrana osporava njihovu validnost, dok tužilaštvo tvrdi da su proverljivi i da potiču iz elektronske komunikacije porodice u Amsterdamu.

Potresno svedočenje majke

Deceniju nakon nestanka, letos je pred sudom đsvedočila Sofijina majka, Marije Slikerman (68), penzionisana novinarka i filmska producentkinja iz Amsterdama.

Sofija je bila njena jedina ćerka.

"Bila je puna ljubavi, veoma lepa i inteligentna. Osećam se kao da mi je nešto amputirano bez Sofije. Nismo slavili njen rođendan deset godina", rekla je kroz suze.

Tokom svedočenja, iz torbe je izvadila fotografije svoje ćerke, snimljene u Holandiji i Ugandi. Jednu po jednu pokazivala je sudu, navodeći datume i mesta.

"Ova je sa njenog telefona… ova je snimljena u Ugandi, u bolnici gde je stažirala. Bila je tako puna života. Ovo je sve što mi je ostalo. Odštampala sam ih sa laptopa u Amsterdamu. Samo želim da je ljudi pamte", rekla je.

Govoreći o poslednjim danima pre nestanka, navela je da je znala za putovanje i da joj je ćerka redovno slala poruke i plan kretanja.

"Uvek je bila u kontaktu sa mnom", navela je.

Istakla je da tokom puta od Kidepa do Murčison Folsa nije imala informacije o problemima.

"Odveo ih je u neobezbeđen studentski centar. Tamo je nestala. Znao je da nije dobro i ignorisao je sva upozorenja", rekla je, vidno potresena.

Nestanak Sofije Ketsijer, više od deset godina kasnije, ostaje bez odgovora, dok porodica i dalje čeka rasvetljavanje sudbine mlade studentkinje.

(Kurir.rs/ Žena)

