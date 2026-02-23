Dajana je sa 195 kg bila najdeblja tinejdžerka na svetu: Nije mogla ni da hoda, a onda je presekla i sada svi trljaju oči kada je vide
Dajana Kamačo, nekada smatrana najdebljom tinejdžerkom na svetu, uspela je da smrša 90 kilograma devet meseci nakon operacije gastričnog bajpasa i to tik pred svoj 15. rođendan.
Mlada devojka iz severne meksičke države Sinaloa odlučila je da prekine sa starim navikama - izbacila je brašno, gazirana pića i brzu hranu, a svoj jelovnik obogatila hranljivijom hranom. Zahvaljujući ovoj promeni i medicinskoj intervenciji, smanjila je telesnu težinu sa 195 na 105 kilograma.
Pogledajte u galeriji kako je izgledala na početku:
Podvrgnuta je laparoskopskoj operaciji gastričnog bajpasa u gradu Gvadalahari, glavnom gradu države Halisko. Tada su lekari smanjili zapreminu njenog želuca na samo 50 kubnih centimetara, kako bi se efikasnije borili protiv morbidne gojaznosti i sklonosti brzom gojenju.
Poruka devojčicama koje se bore sa gojaznošću
Svesna da je postala inspiracija mnogim svojim vršnjakinjama, Dajana je tada poslala poruku devojčicama u sličnoj situaciji da potraže pomoć jer – kako kaže – postoji rešenje. Njena želja je da izgubi još više kilograma, da se više kreće i, pre svega, da nosi haljine koje ranije nije mogla da nosi zbog svoje veličine.
Pogledajte u galeriji Dajanine slike nakon transformacije:
Njena majka, Ramona Kariljo, seća se teških trenutaka kada je noću proveravala da li joj ćerka diše, zbog opstruktivne apneje u snu izazvane gojaznošću. U to vreme, Dajana nije mogla normalno da hoda niti da živi bezbrižno kao drugi tinejdžeri.
Danas je situacija potpuno drugačija – gubitak težine joj je doneo novu energiju, veću pokretljivost i priliku da konačno živi svoju mladost punim plućima.
Bonus video: Da li je genetika presudna za gojaznost kod dece