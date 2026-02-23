Slušaj vest

Dajana Kamačo, nekada smatrana najdebljom tinejdžerkom na svetu, uspela je da smrša 90 kilograma devet meseci nakon operacije gastričnog bajpasa i to tik pred svoj 15. rođendan.

Mlada devojka iz severne meksičke države Sinaloa odlučila je da prekine sa starim navikama - izbacila je brašno, gazirana pića i brzu hranu, a svoj jelovnik obogatila hranljivijom hranom. Zahvaljujući ovoj promeni i medicinskoj intervenciji, smanjila je telesnu težinu sa 195 na 105 kilograma.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala na početku:

Dajana Kamačo sa 195 kilograma Foto: printscreen/youtube/Primer Impacto

Podvrgnuta je laparoskopskoj operaciji gastričnog bajpasa u gradu Gvadalahari, glavnom gradu države Halisko. Tada su lekari smanjili zapreminu njenog želuca na samo 50 kubnih centimetara, kako bi se efikasnije borili protiv morbidne gojaznosti i sklonosti brzom gojenju.

Poruka devojčicama koje se bore sa gojaznošću

Svesna da je postala inspiracija mnogim svojim vršnjakinjama, Dajana je tada poslala poruku devojčicama u sličnoj situaciji da potraže pomoć jer – kako kaže – postoji rešenje. Njena želja je da izgubi još više kilograma, da se više kreće i, pre svega, da nosi haljine koje ranije nije mogla da nosi zbog svoje veličine.

Pogledajte u galeriji Dajanine slike nakon transformacije:

Dajana Kamačo nakon gubitka kilograma Foto: printscreen/youtube/Despierta América

Njena majka, Ramona Kariljo, seća se teških trenutaka kada je noću proveravala da li joj ćerka diše, zbog opstruktivne apneje u snu izazvane gojaznošću. U to vreme, Dajana nije mogla normalno da hoda niti da živi bezbrižno kao drugi tinejdžeri.

Danas je situacija potpuno drugačija – gubitak težine joj je doneo novu energiju, veću pokretljivost i priliku da konačno živi svoju mladost punim plućima.

Ne propustiteFitnesSMRŠALA 100 KILOGRAMA I POSTALA PLANETARNA SENZACIJA: Niko ne veruje da je to ona, na društvenim mrežama se povela prava RASPRAVA!
nadi-stjuardesa-foto-instagram.jpg
ŽenaImala 140 kilograma, sad izgleda kao grčka boginja: Stesala se za godinu dana, sad javno otkrila kako (FOTO)
Keri Okane nekad
Pop kulturaVoditelj smršao 83 kilograma, pa našao 18 godina mlađu devojku: Nekad su ga žene izbegavale, a sad je jedan od najpoželjnijih (FOTO)
Džejms Arđent profimedia-0473568261.jpg
ŽenaImala je preko 130 kg, a onda je usledila šok transformacija: "Ranije je ne bih ni pogledao, a sada bih jurio za njom", otkrila i kako je smršala
eli.jpg
ŽenaSmršala je 110 kilograma i više je niko ne prepoznaje: Otišla je pod nož i promenila lični opis, o šok transformaciji bruji svet!
Džesika Valituto.jpg

 Bonus video: Da li je genetika presudna za gojaznost kod dece

Da li je genetika presudna za gojaznost kod dece? Doktori upozoravaju: Povišeni kilogrami postaju bolest 21. veka, a sve kreće od roditelja! Izvor: Kurir televizija