Dajana Kamačo, nekada smatrana najdebljom tinejdžerkom na svetu, uspela je da smrša 90 kilograma devet meseci nakon operacije gastričnog bajpasa i to tik pred svoj 15. rođendan.

Mlada devojka iz severne meksičke države Sinaloa odlučila je da prekine sa starim navikama - izbacila je brašno, gazirana pića i brzu hranu, a svoj jelovnik obogatila hranljivijom hranom. Zahvaljujući ovoj promeni i medicinskoj intervenciji, smanjila je telesnu težinu sa 195 na 105 kilograma.

Podvrgnuta je laparoskopskoj operaciji gastričnog bajpasa u gradu Gvadalahari, glavnom gradu države Halisko. Tada su lekari smanjili zapreminu njenog želuca na samo 50 kubnih centimetara, kako bi se efikasnije borili protiv morbidne gojaznosti i sklonosti brzom gojenju.

Poruka devojčicama koje se bore sa gojaznošću

Svesna da je postala inspiracija mnogim svojim vršnjakinjama, Dajana je tada poslala poruku devojčicama u sličnoj situaciji da potraže pomoć jer – kako kaže – postoji rešenje. Njena želja je da izgubi još više kilograma, da se više kreće i, pre svega, da nosi haljine koje ranije nije mogla da nosi zbog svoje veličine.

Njena majka, Ramona Kariljo, seća se teških trenutaka kada je noću proveravala da li joj ćerka diše, zbog opstruktivne apneje u snu izazvane gojaznošću. U to vreme, Dajana nije mogla normalno da hoda niti da živi bezbrižno kao drugi tinejdžeri.

Danas je situacija potpuno drugačija – gubitak težine joj je doneo novu energiju, veću pokretljivost i priliku da konačno živi svoju mladost punim plućima.

