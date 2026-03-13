Slušaj vest

Sofija Ketsijer imala je 21 godinu kada je 2015. godine doputovala u Ugandu. Studentkinja medicine došla je preko globalne omladinske organizacije AIESEC na dvomesečnu praksu u bolnicu Lubaga u Kampali. Svaki trag joj se izgubio 28. oktobra 2015. godine.

Skoro deceniju nakon misterioznog nestanka holandske medicinske pripravnice Sofije Koetsier u Nacionalnom parku Merčison Fols, turistički zvaničnik je svedočio na sudu, iznoseći ozbiljne optužbe protiv Majkla Kidžambua, čoveka koji je navodno u to vreme radio kao nelicencirani turistički operater.

Pogledajte u galeriji poslednje fotografije Sofije Ketsijer iz telefona od kojih podilazi jeza:

1/8 Vidi galeriju Poslednje fotografije Sofije Ketsijer iz telefona pre nego što je nestala Foto: printscreen/youtube/ Coffeehouse Crime

Prvi svedok tužilaštva, Stiven Njadru, turistički zvaničnik zaposlen u Nacionalnom parku Kraljica Elizabeta, rekao je sudu da je 2015. godine Kidžambu predvodio grupu od tri strana državljanina, uključujući i nestalu devojku, u Nacionalni park doline Kidepo.

Noć haosa u Kidepu

Njadru je tada radio kao pomoćnik menadžera turizma u Kidepu i bio je odgovoran za bezbednost i smeštaj posetilaca, organizovanje safari vožnji i sprovođenje pravila parka.

Prema njegovom svedočenju, grupa je boravila u safari kampu Apoka 26. oktobra 2015. godine, gde su iznajmili dve kabine. Račun je izdat na ime „Majkl“, a Njadru je na sudu identifikovao optuženog kao osobu koja je izvršila uplatu.

Foto: printscreen/youtube/ Coffeehouse Crime

Ubrzo nakon dolaska, grupa je prekršila pravila parka puštajući glasnu muziku na recepciji. Prema svedočenju, muziku je puštala sama Sofija koristeći mali radio. Nakon upozorenja, situacija se privremeno smirila.

Međutim, oko 4 sata ujutru, Njadrua je probudilo glasno lupanje. Čuvar je pronašao Sofiju na podignutoj platformi, kako lupa po informativnim tablama i navodno pokušava da zapali travu u blizini kuhinje.

Upozorenje koje nije uvaženo

Zabrinut zbog njenog ponašanja, Njadru je pozvao Kidžambua i savetovao mu da devojčicu odvede na hitan lekarski pregled i otkaže planirani nastavak putovanja. Ipak, grupa je krenula na kratku vožnju kroz park, tokom koje je, prema rečima vodiča Očenga Nabota, Sofija pokušala da iskoči iz vozila u pokretu.

Foto: printscreen/youtube/ Coffeehouse Crime

Njadru je snažno protestovao protiv nastavka puta ka Nacionalnom parku Merčison Fols, upozoravajući na opasnosti koje predstavljaju divlje životinje poput lavova, leoparda, nilskih konja i bivola. Savetovao je da se Sofija odvede u bolnicu u Guluu, a zatim vrati u Kampalu.

Kidžambu je, prema svedočenju, tvrdio da će prenoćiti u Guluu i da tog dana neće nastaviti put ka Merčisonu.

Nestanak koji je potresao Ugandu i stvara jezu

Već sledećeg dana, stigla je vest da je Sofija nestala iz Nacionalnog parka Merčison Fols. Iako je Kidžambu u početku tvrdio da nisu ušli u park, osoblje Ugandske uprave za divlje životinje (UWA) kasnije je prijavilo njen nestanak.

Sofija Koetsier, tada 21-godišnjakinja i medicinska pripravnica u bolnici Lubaga u Kampali, bila je u Ugandi na medicinskoj praksi. Njen nestanak 28. oktobra 2015. godine pokrenuo je jednu od najopsežnijih potraga u istoriji parka.

Foto: printscreen/youtube/ Coffeehouse Crime

Dva dana kasnije, 30. oktobra, na mestu nestanka pronađeni su lični predmeti - komadi pocepane tkanine i cipele koje je Sofija kupila pre putovanja u Ugandu. Tu je bio i njen aparat sa fotografijama koje je napravila neposredno pre nestanka. Sofija nikada nije pronađena.

Optužbe i suđenje se nastavljaju

Tužilaštvo tvrdi da Kidžambu nije imao važeću licencu za rad kao turistički vodič ili operater i da je njegova nepažnja doprinela tragičnom ishodu. Svedok je potvrdio da svaki ulazak u park mora biti zabeležen i da su turistički operateri po zakonu obavezni da poseduju odgovarajuće dozvole.

Foto: printscreen/youtube/ Coffeehouse Crime

Glavni sudija za prekršaje u Bugandi, Ronald Kadžizi, odložio je ročište do 30. juna kako bi se nastavilo ispitivanje svedoka tužilaštva.

Ko je bila Sofija Koetsier?

Sofija je stigla u Kampalu 31. avgusta 2015. godine, nakon što je diplomirala na medicinskom fakultetu. Planirala je da nastavi dalje usavršavanje iz tropske medicine, a zatim da se specijalizuje za hirurgiju ili ginekologiju. Njen nestanak ostaje jedna od najvećih nerešenih misterija Ugande.

Bonus video: Kad se nestala osoba proglašava mrtvom?