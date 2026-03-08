Slušaj vest

Gordon Rob (63) iz oblasti Midlotijan u Škotskoj doživeo je hemoragijski moždani udar – krvarenje u mozgu – ali bez ijednog od klasičnih simptoma koji se najčešće povezuju sa ovom hitnom medicinskom situacijom.

Najpoznatiji znaci moždanog udara pamte se po akronimu FAST (lice, ruka, govor, vreme). Ako se jedna strana lica spusti, ruka klone pri podizanju ili govor postane nerazumljiv, neophodno je odmah pozvati hitnu pomoć, navodi Britanska fondacija za srce.

Međutim, kod Roba se nije pojavio nijedan od ovih simptoma.

„Kao da su mejlovi napisani na stranom jeziku“

ilustracija Foto: Igor Stevanovic / Alamy / Profimedia

Rob je ispričao da u početku nije ni bio svestan da je doživeo moždani udar, jer je njegov jedini simptom bio iznenadni gubitak sposobnosti da razume pisani tekst.

„Bio sam u bašti, ušao da popijem čaj, slušam muziku i proverim mejlove na telefonu – i bilo je kao da su napisani na stranom jeziku“, rekao je.

„Mogao sam jasno da ih vidim i da vidim od koga su, ali reči mi nisu značile ništa. Pomislio sam da sam samo umoran jer sam prethodne noći kasno legao.“

Kada kasnije te večeri nije mogao da razume ni poruke prijatelja, otišao je na spavanje, nadajući se da će se stanje popraviti. Pošto se ništa nije promenilo, odlučio je da zakaže pregled kod lekara.

Tek kada je to pomenuo rođaki, čiji je suprug samo nekoliko nedelja ranije preminuo od iznenadnog moždanog udara, ona je insistirala da odmah odu u bolnicu. Tamo mu je dijagnostikovan hemoragijski moždani udar.

Šta je hemoragijski moždani udar?

Foto: Shutterstock

Ova vrsta moždanog udara nastaje usled krvarenja u mozgu i čini oko 15 odsto svih slučajeva. Većina moždanih udara je ishemijska, odnosno posledica začepljenja arterije.

Rob, koji je fizički aktivan i u dobroj kondiciji – čak se dve godine ranije popeo do baznog kampa Mont Everesta – kaže da se oseća „neverovatno srećnim“ što nije imao teže simptome.

„Grupa studenata neurologije koju su doveli da me vide rekla je da bi i njima bilo teško da dijagnostikuju da sam imao moždani udar“, dodao je.

„To pokazuje koliko je važno obratiti pažnju na neobične simptome. Da nisam otišao u bolnicu i brzo dobio terapiju, mogao sam da hodam okolo sa tempiranom bombom u glavi.“

Učešće u velikom međunarodnom istraživanju

Rob sada učestvuje u kliničkom ispitivanju koje sprovode istraživači sa Univerzitet u Edinburgu. Studija, pod nazivom ASPIRING, ispituje da li lekovi klopidogrel ili aspirin – koji smanjuju zgrušavanje krvi – mogu sprečiti buduće moždane i srčane udare, kao i preranu smrt kod osoba koje su preživele hemoragijski moždani udar.

Foto: Shutterstock

Lekari upozoravaju: Obratite pažnju i na neobične simptome

Dr Sonja Babu-Narajan iz Britanska fondacija za srce naglasila je da FAST obuhvata najpoznatije znake moždanog udara, ali da postoje i manje poznati simptomi, poput nemogućnosti prepoznavanja pisanih reči.

„Ako osetite simptom za koji znate da nije u redu, ma koliko neobičan bio, izuzetno je važno da potražite pomoć. Svaki minut je važan ako postoji sumnja na moždani udar ili drugo hitno stanje“, poručila je.

Rob zaključuje da mu učešće u ispitivanju daje dodatnu sigurnost, ali i osećaj da pomaže drugima:

„Osećam se izuzetno srećnim što nisam imao teže dugoročne posledice i što imam priliku da pomognem unapređenju terapije za ljude poput mene.“

Bonus video: Sve više mladih dobilo moždani udar