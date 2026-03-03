Slušaj vest

Godine 1980. beba po imenu Holi Mari Klous nestala je u Teksasu zajedno sa svojim roditeljima, Dinom i Tinom, koji su kasnije pronađeni mrtvi. Vlasti su nedavno saopštile da je Holi Mari, danas 42-godišnjakinja, živa.

Kris Kasasanta, Dinov stariji brat, prisetio se kako se promenio nakon što je oženio Tinu Lin i postao otac njihove ćerkice Holi Mari.

"Zaista im je bio posvećen i trudio se da im obezbedi sve što im je potrebno. Postao je nežniji," rekla je Kasasanta za magazin People.

Tina, mlada majka, bila je potpuno posvećena porodici, naročito svojoj bebi.

"Nosila je malu knjigu o bebi svuda sa sobom. Stalno je fotografisala i brižljivo beležila prvu godinu njenog života i sve što je radila," priseća se Kasasanta.

Preseljenje i iznenadni prekid kontakta

Godine 1980. dvadesetjednogodišnji Din i sedamnaestogodišnja Tina preselili su se iz Floride u Teksas sa bebom, kako bi Din mogao da se bavi stolarskim poslom. Nedugo nakon preseljenja, pisma koja su redovno slali porodici iznenada su prestala da stižu. Poslednji put su se javili krajem oktobra 1980. godine.

Nekoliko meseci kasnije, Dinova porodica primila je poziv od nepoznate žene koja je tvrdila da se nalazi u Los Anđelesu i da ima informacije o Tini i Dinu, kao i njihov automobil koji je želela da vrati u zamenu za 1.000 dolara. Kada su članovi porodice otišli u Dejtona Bič po vozilo, dočekala ih je grupa ljudi, među kojima i žena koja se predstavila kao "Sister Suzan".

Holi Meri kao beba Foto: Printscreen/YouTube/FOX10 Phoenix

"Rekla je da su se Tina i Din priključili njihovoj verskoj grupi i da više ne žele kontakt sa porodicom. Takođe su se odrekli sve svoje imovine," izjavio je za People prvi pomoćnik državnog tužioca Teksasa, Brent Vebster.

Jezivo otkriće u šumi

U januaru 1981. godine, u gusto pošumljenom području okruga Heris, nedaleko od Hjustona, pronađeni su posmrtni ostaci dve osobe. Muškarac je bio pretučen, vezan i sa povezom preko usta, dok je žena zadavljena. Pošto identitet nije mogao da bude utvrđen, nazvani su "Heris Kaunti Dou". Trideset godina kasnije, 2011, kancelarija sudskog veštaka okruga Heris ekshumirala je tela kako bi se izdvojila DNK i proverilo da li su u srodstvu.

"Rezultati su pokazali da nisu u rodbinskoj vezi", rekla je Misti Gilis, viši forenzički genetički genealog iz organizacije Identifajnders internešenel.

Forenzička genealogija donosi preokret

Gilis je ispričala da je na sajtu Dou Netvork, koji se bavi neidentifikovanim nestalim i ubijenim osobama, tražila slučaj pogodan za forenzičku genetičku genealogiju kada je naišla na "Heris Kaunti Dou".

Jeziv slučaj ubistva porodice Klaus Foto: Printscreen/YouTube/FOX10 Phoenix

"Bila sam potpuno opčinjena jer mi je delovalo kao ljubavna priča. Muškarac i žena pronađeni zajedno, sličnih godina. Ako nisu u srodstvu, kakva je bila njihova veza? Želela sam da saznam njihovu priču," rekla je za People.

Uz pomoć donacije producenta podkasta o stvarnim zločinima Audičak, Gilis je udružila snage sa koleginicom Alison Pikok i počela da gradi porodična stabla neidentifikovanog para. Za samo nekoliko dana identifikovani su rođaci Dina i Tine.

"Uspeli smo da pozovemo Dinovu sestru i saznamo da je nestao pre 40 godina i da je bio oženjen", rekla je Pikok, osnivačica FHD Forenziksa.

Najveće iznenađenje - potraga za Holi

Najveći šok usledio je kada je Dinova sestra upitala šta se dogodilo sa bebom, Holi Mari.

"To je bio najveći šok u mom životu. Bili smo fokusirani na identifikaciju tela. Nismo ni pomislili da su imali dete.“

Tako je započela potraga za Holi Mari.

Nadu je donela vest da je novoformirana jedinica za nerešene slučajeve pri kancelariji državnog tužioca Teksasa odlučila da pomogne u istrazi. Ta jedinica osnovana je kako bi se bavila sa oko 20.000 nerešenih ubistava u državi.

"U decembru smo objavili da preuzimamo slučajeve. U januaru nas je pozvala kancelarija šerifa okruga Heris i zamolila da pomognemo," rekao je Vebster za People.

Pronađena živa posle 42 godine

Nekoliko meseci kasnije, istražitelji su rasvetlili deo misterije i objavili da je Holi Mari, sada 42-godišnja žena, pronađena živa. Utvrđeno je da su dve žene iz nomadske verske grupe ostavile bebu u jednoj crkvi u Arizoni u novembru 1980. godine.

"Navodile su da njihova religija podrazumeva odvajanje muškaraca i žena, vegetarijanski način ishrane i nekorišćenje kože", rekao je Vebster.

Prema njegovim rečima, iste žene su tvrdile da su i ranije ostavile bebu u jednoj perionici veša. Grupa je viđana u Jumi u Arizoni, a veruje se da su putovali po Arizoni, Kaliforniji i verovatno Teksasu. Te iste godine policija je obavestila Holi o identitetu njenih roditelja i rodbine. Istog dana razgovarala je sa biološkom porodicom putem video-poziva, na dan kada bi njen otac napunio 63 godine.

"Odmah sam primetio njenu blagu narav, mnogo nalik njenoj majci. Neverovatno je saznati da je dobro," rekao je Kasasanta.

Porodično ponovno okupljanje i potraga za pravdom

Dok je porodica planirala susret uživo sa Holi, vlasti su i dalje pokušavale da otkriju ko je ubio njene roditelje.

Holi Meri odrasla Foto: Printscreen/YouTube/FOX10 Phoenix

"Nadam se da će neko progovoriti i reći šta se dogodilo i zašto. Ne tražim osvetu, samo želim odgovore," rekao je Kasasanta i dodao da želi da Holi zna da je njen otac bio brižan i pun ljubavi.

"Voleo bih da je mogla da iskusi njegovu ljubav. Nažalost, to joj nije bilo omogućeno. A Tina ju je obožavala."

Nakon što je Holi pronađena, Alison Pikok i porodice Klous i Lin osnovale su Memorijalni fond Dina i Tine Lin Klous. Cilj fonda je da pomogne drugim porodicama da, uz pomoć genetičke genealogije, pronađu svoje nestale. Sredstva prikupljena putem kampanje na platformi GoFundMe biće usmerena na podršku daljim genetičkim istragama.

