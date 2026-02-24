Slušaj vest

Džordan Džejms Park, zvezda rijaliti programa "Botched", preminuo je u 34. godini.

Park je otvoreno govorio o tome da je potrošio oko 150.000 dolara da bi izgledao kao njegov idol Kim Kardašijan, koju je smatrao "najlepšom ženom ikada".

"Kralj usana", kako su ga zvali širom sveta, preminuo je 18. februara. Smrt je utvrdila ekipa hitne pomoći, koja se, kao i policija, odazvala na poziv zbog muškarca koji se "bez svesti nalazi u Linkoln Plazi u oblasti Kanari Vorf u Londonu", objavio je E!. Park je proglašen mrtvim na licu mesta.

U galeriji pogledajte fotografije Džordana Džejmsa Parka:

1/5 Vidi galeriju Džordan Džejms Park, Kralj usana Foto: Printscreen/ Instagram/ jordanjamesparke2

Policija je saopštila da istražuje Parkovu smrt, preneli su britanski mediji.

"Policija je intervenisala zajedno sa lekarima hitne pomoći, ali 34-godišnji muškarac je, nažalost, proglašen mrtvim na licu mesta", rekli su zvaničnici.

"Njegova smrt se trenutno tretira kao neobjašnjiva, a istraga radi utvrđivanja svih okolnosti je u toku. Policajci istražuju podatke koji ukazuju na to da je žrtva možda bila podvrgnuta kozmetičkom zahvatu pre smrti", navedeno je u saopštenju.

"Nakon što je policija sprovela hitnu istragu, uhapšeni su 43-godišnji muškarac i 52-godišnja žena, zbog sumnje da su počinili ubistvo iz nehata. U međuvremenu su pušteni uz kauciju, a istraga se nastavlja", navedeno je u saopštenju.

Inače, Park je 2014. godine rekao za britanski list "The Sun" da njegov izgled "sve šokira".

"Volim svu tu pažnju i poglede koje dobijam na ulici. Pozdravljam mržnju, to samo znači više pažnje. I ako ništa drugo, samo me podstiče da uradim više".

Prema njegovim rečima, nikada se nije pokajao zbog desetina estetskih operacija.

"Smejem se kada ljudi pokušavaju da me uvrede govoreći mi da izgledam plastično ili lažno", rekao je Park. "Da li misle da težim prirodnom izgledu? Da sam to hteo, tražio bih povraćaj novca".

Park se i sam suočio sa pravnim problemima 2024. godine, kada je uhapšen zbog sumnje na ubistvo iz nehata, ali nije optužen, nakon smrti žene koja se podvrgla proceduri u klinici čiji je bio suvlasnik.

(Kurir.rs/ B92)

Video: Estetski hirurg otkriva šta najviše traže muškarci iznad 40 godina