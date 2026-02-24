Muž je uhvatio tokom odnosa sa maloletnim učenikom, pa se potukli: Kad su je priveli otkrila je gnusne detalje
Sekretarica u srednjoj školi u američkoj državi Indijana našla se u centru ozbiljnog skandala nakon što je optužena za zavođenje maloletnika. Slučaj je izašao na videlo kada ju je, prema istražiteljima, njen muž zatekao u intimnoj vezi sa učenikom na Dan zaljubljenih.
Ališa Hjuz (31), zaposlena u školskoj korporaciji Randolf Ist, optužena je po pet tačaka optužnice.
Pogledajte u galeriji fotografije optužene:
Njen muž je prijavio incident policiji
Prema policijskim izveštajima, incident se dogodio 14. februara u njihovoj porodičnoj kući u Junion Sitiju. Muž je navodno zatekao Hjuz sa sedamnestogodišnjim učenikom(po američkim zakonima učenik je maloletan, jer se punoletstvo stiče sa 21 godinom), nakon čega je usledio fizički obračun.
Sekretarica je potom pozvala policiju i prijavila muža za napad. Još nije poznato da li će protiv njega biti pokrenut krivični postupak.
Javio se i još jedan maloletnik
Nakon što je slučaj prijavljen, policiji se javio i sedamnaestogodišnji dečak, navodeći da je imao seksualne odnose sa Hjuz najmanje pet puta. Kako je rekao istražiteljima, njihov kontakt je počeo u automobilu parkiranom ispred prodavnice sa popustom.
Tokom ispitivanja, Hjuz je priznala da je „fizički odnos“ sa sedamnaestogodišnjakom trajao oko mesec dana pre nego što je otkriven. Izjavila je da je to bio njihov treći susret, ali je naglasila da odnos nije počeo pre nego što je učenik postao punoletan.
Suočena sa optužbama sedamnaestogodišnjaka, negirala je da je imala seksualne odnose sa njim, ali je priznala da su se sastajali i da mu je slala fotografije.
Pet tačaka optužnice i moguća kazna od nekoliko godina
Ališa Hjuz je optužena za krivično delo „obljuba deteta“, što je posebna kvalifikacija prema zakonodavstvu te savezne države. Ova odredba se odnosi na zaposlene u obrazovnim ustanovama i druga lica od poverenja koja se upuštaju u seksualne odnose sa maloletnicima uzrasta od 16 do 18 godina.
Za svaku od pet tačaka optužnice, suočava se sa kaznom do šest godina zatvora, kao i novčanom kaznom od 14.159 dolara po tački optužnice.
Prema portalu „Zakon i kriminal“, njen suprug je podneo zahtev za razvod nekoliko dana pre nego što je skandal izbio, kao i hitan zahtev za starateljstvo nad njihovo troje dece.
Reakcija škole
Zvaničnici školskog okruga rekli su da su optužbe shvaćene izuzetno ozbiljno i da je Hjuz odmah suspendovana sa posla do završetka postupka.
U saopštenju se navodi da škola u potpunosti sarađuje sa organima reda i da, kako bi se zaštitila privatnost učenika i integritet istrage, neće objavljivati dodatne detalje dok je postupak u toku.
Suđenje zakazano za jun
Početak suđenja pred porotom zakazano je za 15. jun. Sud će potom razmotriti sve dokaze i odlučiti o odgovornosti optužene.
Video: Sve o krivičnom delu obljuba bez pristanka