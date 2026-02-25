Slušaj vest

Ravno četiri godine od početka Specijalne vojne operacije u Ukrajini, izašla je knjiga „Aktuelnosti između fronta i ekrana“. Iza ove knjige stoji Silvana Stanković, novinarka, autorka i producentkinja, koja je četiri godine, svakog dana, pratila događaje, izjave i poteze moćnih, geopolitiku sveta i ubrzane promene pred našim očima.

Slušala je, proveravala, povezivala, nije preskakala ni detalje, niti odgovornost. U knjizi je dala prostor ljudima koji su se pokazali kao stubovi znanja u vremenu urušavanja vrednosti.

Predgovor potpisuje Siniša Ljepojević, a pogovor Slobodan Reljić.

- Ovo nije samo knjiga, već zapis jednog vremena - napisala je Silvana Stanković u novoj knjizi.

Izdavač je "Neven", a ovo je njena petnaesta knjiga po redu, nastala u okviru dugogodišnjeg novinarskog i istraživačkog rada.

Prethodne knjige Silvane Stanković, pisane u formi beletristike, bile su posvećene temama života na društvenim marginama. U svojim knjigama i tekstovima bavi se savremenim socijalnim temama, a u ovom delu i širim političkim i geopolitičkim kontekstima koji oblikuju društvo.

Autorka je i producentkinja igranog filma Srce u anesteziji, snimljenog po njenoj istoimenoj knjizi. U svom radu oslanja se na dokumentarnu građu, svedočenja i lične zapise, sa ciljem da poveže lične sudbine sa širim društvenim i političkim procesima.

