Devojka suosnivača ASOS-a, koji je umro nakon pada s balkona na Tajlandu, rekla je da ne može da veruje da bi on izvršio samoubistvo.Kventin Grifits (58) pao je, kako su rekli iz policije, sa 17. sprata stambene zgrade u Pataji, nezvaničnoj prestonici svetskog greha.

Hitne službe su 9. februara pronašle telo milionera na tlu ispod balkona, a njegovu smrt policija tretira kao samoubistvo. Grifits je bio sam, a soba je bila zaključana iznutra. Nije bilo znakova provale u vreme njegove smrti, te je daljom istragom utvrđeno da nema naznaka krivičnog dela.

Kventin Grifits Foto: Shutterstock, Društvene Mreže

Tragedija se dogodila usred njegovog sukoba s bivšom suprugom, koja ga je prethodno optužila za prevaru u prodaji zemljišta i deonica vrednih 500.000 funti koje pripadaju kompaniji koju su zajedno vodili. Njegova bivša supruga, Ploj Kringsintanakun, rekla je da nije imala nikakvu ulogu u njegovoj smrti, koja se dogodila nekoliko dana pre njihovog sledećeg zakazanog ročišta.

I dok policija smatra da je Kventin sebi oduzeo život, a Ploj negira svaku povezanost s njegovom smrću, Grifitsova devojka Jom Tipanongsri (26) ima svoje mišljenje. "Jednostavno ne mogu da verujem da bi uradio nešto tako. Niko blizak njemu nikada nije pomislio da će oduzeti sebi život jer niko nije video nikakve znakove upozorenja. Lično nikada nisam videla da je uzimao antidepresive ili bilo kakve druge lekove", rekla je ona za The Sun.

Dodala je i da je skrhana i potpuno šokirana njegovom smrću, kao i da ne prestaje da plače zbog tragedije. Grifits je vezu s 32 godine mlađom Jom započeo nakon što se razveo od druge supruge.

Grifits je u januaru navodno uhapšen na aerodromu Suvarnabhumi u Bangkoku i ispitan od strane detektiva nakon što je Kringsintanakun tvrdila da je falsifikovao dokumenta za prodaju zemljišta i deonica u kompaniji, bez njenog znanja. Suosnivač britanskog lanca brze mode negirao je njene tvrdnje i pušten je nakon ispitivanja. Istraga je bila u toku i u vreme njegove smrti.

Kringsintanakun je rekla da s bivšim suprugom nije bila u kontaktu četiri godine i osam meseci, nakon što je otkrila da ju je prevario. Tvrdi da je za njegovu smrt saznala od njegovog advokata, te da je u stanju šoka proverila lokalne visti iz Pataje, ali nije pronašla ništa.

Izvor blizak porodici je o smrti Britanca rekao: "To je prava misterija. Korišćen je izraz ‘sumnjive okolnosti‘, ali mi jednostavno još ništa ne znamo."

Grifits je 2000. godine suosnovao ASOS uz Nika Robertsona i Endrua Regana i u kompaniji ostao do 2005. godine. Kasnije je, 2010. godine, zaradio 15 miliona funti od prodaje deonica, a 2013. godine primio je još jedan neočekivani dobitak od deonica. Preduzetnik se oko 2007. godine preselio na Tajland, a nakon što se razveo od prve supruge, venčao se s Tajlanđankom. Dobili su sina i ćerku, ali su se pre nekoliko godina rastali.

ASOS je nakon njegove smrti objavio zvaničnu izjavu, te poručio: "Žao nam je da čujemo za smrt Kventina, jednog od naših suosnivača. Igrao je važnu ulogu u najranijim danima Asosa i zauvek ćemo biti zahvalni na njegovom doprinosu. Naše misli su uz njegovu porodicu i prijatelje."

