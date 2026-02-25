Slušaj vest

U leto 1908. godine mirno mesto Send Lejk u saveznoj državi Njujork potresao je zločin koji ni danas nije razrešen.Telo 20-godišnje Hejzel Ajrine Dru pronađeno je 7. jula kako pluta u ribnjaku Teal’s Pond. Ono što je na prvi pogled izgledalo kao nesrećan slučaj, ubrzo je postalo jedno od najintrigantnijih ubistava početka 20. veka.

Obdukcija je pokazala da je devojka zadobila jak udarac u glavu pre nego što je završila u vodi. Smrt je proglašena ubistvom. Međutim, uprkos intenzivnoj istrazi, ispitivanjima i velikom interesovanju javnosti, počinitelj nikada nije otkriven.

Hejzel Dru je u zajednici bila poznata kao tiha i povučena devojka, ali istraga je otkrila drugačiju sliku. Iza mirne fasade krio se složen privatni život. Dopisivala se s više muškaraca, a nagađalo se i o vezama s oženjenima. U maloj sredini, u kojoj se svaka tajna brzo širi, takve informacije su izazvale šok i lavinu tračeva.

Policija je ispitala niz potencijalnih osumnjičenih - od udvarača do osoba iz njenog neposrednog okruženja, ali konkretni dokazi nikada nisu pronađeni. Slučaj je postupno pao u zaborav ostavljajući iza sebe samo pitanja bez odgovora.

Decenijama kasnije, mračna sudbina Hejzel Dru dobila je neočekivani nastavak – u svetu televizije.

Kreator serije "Tvin Piks", Mark Frost, odrastao je na području gde se zločin dogodio i bio upoznat s pričom koja je generacijama kružila kao lokalna legenda. Mnogi elementi iz stvarnog slučaja prepoznatljivi su u radnji kultne serije Dejvida Linča i Marka Frosta: mlada devojka pronađena mrtva u vodi, šokirana mala zajednica i otkrivanje dvostrukog života, koji niko nije slutio.

Lik Lore Palmer, čija smrt pokreće radnju ''Tvin Piksa'', veoma podseća na Hejzel Dru. Obe su bile mlade žene koje su naizgled živele mirnim životom, dok su ispod površine skrivale složen i tajanstven svet.

Uprkos brojnim teorijama i povremenim pokušajima da se slučaj ponovo istraži, ubistvo Hejzel Dru ostaje nerešeno.

