Majka jednog dečaka ostala je paralizovana na levoj strani tela nakon što je u 38. godini doživela moždani udar – i to posle simptoma koje je, kako kaže, zamenila za jaku migrenu.

Mislila je da je migrena, a bio je moždani udar

Ali Bejt iz Voringtona izašla je na večeru sa prijateljima kada je osetila snažnu glavobolju. Kako sa 40 godina, priča za Liverpool Echo, bila je uverena da je u pitanju još jedna migrena, jer su joj se u tom periodu javljale sve češće.

– Otišla sam kući da odspavam, jer mi je to ranije pomagalo – ispričala je.

Foto: printscreen/facebook/Alli Bate

Međutim, stanje joj se naglo pogoršalo 7. avgusta prošle godine. Njena partnerka Olivija odmah je pozvala Hitnu pomoć.

– Rekli su mi da imam moždani udar. Nisam imala pojma šta se dešava, bila sam potpuno dezorijentisana – navela je Ali.

Lekari su utvrdili da je pretrpela hemoragijski moždani udar, koji nastaje kada arterija u mozgu pukne i izazove krvarenje. Reč je o jednom od najopasnijih oblika moždanog udara, sa znatno nižom stopom preživljavanja u odnosu na druge tipove.

Simptomi koje je previdela

Prema podacima britanske organizacije Stroke Association, najčešći simptom hemoragijskog moždanog udara je iznenadna i izuzetno jaka glavobolja, poznata i kao „grom iz vedra neba“. Mogu se javiti i ukočen vrat, mučnina i povraćanje.

Ali kaže da su joj učestale migrene „maskirale“ ozbiljnost situacije.

– Bila sam mlada i nisam ni pomislila da bi to mogao da bude moždani udar – priznaje.

Kasnije su joj lekari saopštili da je u trenutku udara imala veoma visok krvni pritisak. Pre toga je radila čak tri posla i bila pod ogromnim stresom, ali, kako kaže, kontrola pritiska joj nije bila prioritet jer je verovala da je premlada za takve probleme.

Foto: printscreen/facebook/Alli Bate

Tri meseca u bolnici i nova borba

Ali je dve nedelje provela na intenzivnoj nezi, a ukupno tri meseca u bolnici. Danas je paralizovana na levoj strani tela i polako ponovo uči da hoda.

Najveći udarac, kaže, nisu samo fizičke posledice, već gubitak samostalnosti.

– Bilo je trenutaka kada nisam želela da nastavim dalje. Najteže su sitnice – da se sama obučem, da radim. Sa jednom rukom ne mogu ni kosu da vežem, ne mogu sama do toaleta niti da se presvučem. Nemoguće je da ne upadneš u mračne misli – iskrena je.

Ipak, odlučila je da se bori.

– Ne želim da tonem. Gledam šta mogu, a ne šta ne mogu. Odbijam da dozvolim da me ovo slomi. Moram da budem tu za svog sina Mejsona i porodicu – poručuje.

„Moždani udar ne bira godine“

Ali danas želi da podigne svest o tome da moždani udar ne pogađa samo starije.

Foto: printscreen/facebook/Alli Bate

– Reklame i kampanje često deluju kao da su namenjene starijima, ali moždani udar može da se desi bilo kome, u bilo kom životnom dobu – upozorava.

Organizacija Stroke Association takođe naglašava da moždani udar ne diskriminiše i da je važno reagovati na prve simptome i potražiti lekarsku pomoć.

Ali je odlučila da svoje iskustvo pretoči u pomoć drugima – trenutno pohađa master studije iz neuropsihologije, sa ciljem da podrži ljude koji prolaze kroz slične traume.

Prikupljanje novca za lečenje u Americi

Njena partnerka Olivija pokrenula je kampanju na platformi GoFundMe kako bi prikupila sredstva za alternativni tretman u Sjedinjenim Američkim Državama.

U opisu kampanje navela je:

– Ali je paralizovana na levoj strani, nema funkciju leve ruke i šake i ponovo uči da hoda. Ceo život je kao savetnica i učiteljica pomagala drugima da se izleče – sada je red na nju.

Foto: printscreen/facebook/Alli Bate

Dodala je da Ali ima negu tri puta dnevno jer nije u stanju da samostalno obavlja ni osnovne radnje.

– Dala bi sve da može sama da namesti kosu kao nekada. Zamislite da više ne možete da radite nešto što volite – poručila je Olivija.

