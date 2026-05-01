Slušaj vest

Marliz van Hofen je Holanđanka došla je iz Holandije u Doboj pre 30 godina, gde je udomila čak 72 deteta. Ona je osnovala kuću prijateljstva i ljubavi, a svake godine broj dece koje udomi samo raste.

Kako je Marliz ispričala za "BN" televiziju kaže da su to "sve njena deca". Kako je istakla, svima zna rođendane i sa svakim detetom koje je boravilo tu je u kontaktu.

Slave i muslimanske i hrišćanske praznike

Marliz je odavno odlučila da slavi sve praznike, ne gleda religiju, važno joj je da je njena porodica srećna. Slave se i Božić i Bajram i Uskrs. Ostatak njene porodice proslavlja praznike u Holandiji gde se trenutno i nalaze. Njena trpeza za konkretno Božić je raznovrsna i iz svake kulture uzima po malo.

Foto: BN televizija

Smatra da ipak hrana i nije najvažnija ili gde neko proslavlja već je važno da bude "lepo, mirno i sa porodicom".

- Neki ljudi u Holandiji prave i ćuretinu što je veoma slično američkoj kulturi za Božić i ostale praznike. Mi za Božić takođe slavimo to što je naš spasitelj Isus rođen, kroz njega osećamo mir.

Kroz njegovo prisustvo i rođenje se dešava mnogo toga lepog i to je nama centralno u životu. Snaga je od Boga, ljubav prema našoj deci, želim da im pružim sve ono što sam ja imala u detinjstvu, jer ja sam iz velike porodice. U kući je uvek bio mir, ali je najlepše bilo za Božić, želim svu decu da naučim tome - ona je objasnila.

Foto: Kurir Televizija

I dan danas čuva svoju porodicu i u kontaktu je sa njima iako ne žive svi u istim državama.

Kako kaže, porodica je sve i želi da da primer svojoj deci da jednog dana i oni osnuju predivne porodice, koje će biti pune ljubavi i pažnje.

Marliz trenutno vodi brigu o troje dece bez roditeljskog staranja, a znalo je, kaže, u jednom momentu biti i 14. Dođu, navrate, jave se, mnogi od njih postali su i roditelji. Ona je na ove prostore prvi put je došla kao humanitarka pre 30 godina, a pet godina kasnije otvorila je "Prijateljsku kuću".