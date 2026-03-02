Slušaj vest

Kada roditelji ostare, porodice se često nađu pred dilemom: dom za stare ili neko drugačije rešenje? Jedna žena odlučila je da pronađe treću opciju. Svoju dvostruku garažu preuredila je u potpuno funkcionalan stan za majku i time, kako kaže, pronašla idealan balans između brige i privatnosti.

Grejs Doerti pokazala transformaciju

Grejs Doerti podelila je na društvenim mrežama proces adaptacije prostora, a njena objava brzo je postala viralna.

"Dom za stare jednostavno nije bio pravi izbor za mamu, pa sam je preselila u garažu", napisala je Grejs uz snimak u kojem se vidi kako je nekadašnji prostor za automobile pretvoren u mali, ali udoban dom.

Umesto standardnih garažnih vrata, ugrađen je veliki stakleni prozor koji omogućava obilje dnevne svetlosti. Prostor je pažljivo organizovan tako da funkcioniše kao pravi jednosoban stan.

Pametno raspoređen enterijer

U zadnjem delu smešteno je moderno kupatilo sa tuš-kabinom, toaletom i umivaonikom. Središnji deo zauzima kompaktna kuhinja sa rernom, sudoperom, frižiderom i dovoljno prostora za skladištenje. Prednji deo pretvoren je u dnevni boravak sa sofom i televizorom, dok je u izdvojenom delu uređena spavaća soba sa bračnim krevetom i garderoberom sa ogledalom u punoj visini.

"Osećam da je ovo jedini pravi način da se brinem o njoj dok stari", poručila je Grejs.

Uz dozu humora dodala je: "Imam dadilju bukvalno na pragu kuće", što je izazvalo simpatije i brojne pozitivne komentare.

Reakcije i viralni uspeh

Video objavljen na njenom TikTok profilu @gracedorothy28 pregledan je više od 850.000 puta i prikupio preko 82.000 lajkova. U komentarima su se nizale poruke podrške: "Sigurno će to mnogo ceniti", "Majke su blagoslov, divno je što ovo radiš", "Ovako se brine o porodici", "Najbolja stvar koju sam danas video."

Mnogi su naglasili koliko je praktično imati roditelja u neposrednoj blizini, a istovremeno svima obezbediti lični prostor.

Sve popularniji model stanovanja

Višegeneracijsko stanovanje ponovo dobija na značaju. Pretvaranje garaže u dodatnu stambenu jedinicu postaje sve češći izbor jer donosi brojne prednosti – smanjuje troškove u poređenju sa domovima za stare, omogućava stalnu brigu i sigurnost, čuva privatnost članova porodice i može povećati vrednost nekretnine.

Primer Grejs Doerti pokazuje da uz malo kreativnosti i planiranja može nastati rešenje koje je istovremeno praktično, humano i emotivno ispunjavajuće za celu porodicu.

