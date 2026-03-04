Slušaj vest

Mišel Hantli Smit je napustila svoj dom u Ednu u Severnoj Karolini, 9. decembra 2001. godine da bi išla u kupovinu za Božić i nije se vratila, što je navelo njenu porodicu da je prijavi kao nestalu. Pokrenuta je "opsežna istraga", ali vlasti nikada nisu uspele da je pronađu.

Njena priča dobila je novu pažnju 2020. godine kada je pomenuta u seriji "Cold Case Spotlight", koja je uključivala Mišelinu "Amandu, koja je tada imala samo 14 godina kada joj je majka nestala.

Pronađena živa i zdrava

Prošle nedelje Amanda je dobila vest da je njena majka pronađena "živa i zdrava" u istoj saveznoj državi u kojoj je nestala pre više od 20 godina.

Mišel Hantli Smit otišla u kupovinu i nestala bez traga Foto: Printscreen

"Na njen zahtev, trenutno boravište će ostati neotkriveno. Porodica je obaveštena da je locirana i informisana o ovom zahtevu," saopštila je kancelarija šerifa 20. februara.

Policija nije odmah otkrila razlog njenog odlaska, ali sada jeste. Govoreći za People, šerif okruga Rokingam, Sem Pejdž rekao je o Mišel: "Bila je u dobrom zdravstvenom stanju. Neka bude jasno, nije bilo nikakvih tvrdnji o kriminalnim radnjama vezanim za njen odlazak. Ali prema rečima gospođe Smit, rekla je da je otišla zbog tadašnjih porodičnih problema."

Navodno Mišel nije detaljnije objasnila te probleme, a Pejdž je rekao da kancelarija nema evidenciju o porodičnim problemima pre njenog odlaska 2001. godine.

Ispovest njene ćerke

Amanda se oglasila nakon vesti da je njena majka pronađena.

Amanda Hantli Smit, ćerka nestale Mišel Hantli Smit Foto: Printscreen

"Osećam se oduševljeno, besno, slomljeno, totalno sam pomešana. Hoću li ponovo imati odnos sa mamom? Iskreno, ne znam jer čak ni ne znam... Moja prva reakcija bi bila da, apsolutno, ali onda pomislim na svu bol. Ali čak i tada - moja mama je samo čovek, baš kao i mi svi," napisala je na Fejsbuk stranici "Bring Michele Hundley Smith Home".

Razmišljanja o oprostu i budućnosti

"Možda ću u potpunosti oprostiti svojoj majci ili možda će biti previše teško oprostiti i samo pokušavam da idem dalje najbolje što mogu, i možda ću odlučiti da zaboravim sve potpuno ili možda nikada neću moći da zaboravim... Pa, niko zapravo nikada ne zaboravlja ovakvu bol, ali mislim da se može zaboraviti dovoljno da nastaviš život. Moje srce, duša i duh kažu da ću oprostiti i nikada neću zaboraviti, ali ću moći da posmatram to kao bol koji više ne kontroliše mene. Trenutno moj razum kaže da bi to bilo ludo. Ali, kao što sam već spomenula, život je prekratak i svi smo samo ljudi, svi pravimo greške i nanosimo bol drugim dušama tokom našeg vremena na ovom svetu," navela je u narednoj objavi.

Da li će Mišel nakon 24 godine ponovo stupiti u kontakt sa svojom ćerkom i bivšim mužem, ostaje nam samo da vidimo.

