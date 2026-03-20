Priča o Viliji i Vitaliji Tamuljavičijute, devojkama koje su rođene povezane glavama, svojevremeno je potresla javnost. Njihova sudbina mogla je da bude potpuno drugačija, ali zahvaljujući hrabrosti roditelja, požrtvovanosti lekara i spletu okolnosti, dobile su šansu za samostalan život i iskoristile je u punoj meri.

Prošlo je 35 godina od operacije o kojoj je govorio ceo svet. Devojčicama koje su rođene sa spojenim glavama, poznatije kao sijamske bliznakinje. Iza njih je dug i težak put, ispunjen borbom, oporavcima i dokazivanjem da su mnogo više od svoje dijagnoze.

Surov udar sudbine

U malom litvanskom gradu Alitusu, porodica Daive i Broniusa Tamuljavičijute sa nestrpljenjem je čekala prvo dete. Venčali su se dok je Daiva već bila trudna i radovali se dolasku bebe. U to vreme ultrazvučni pregledi nisu bili uobičajeni u lokalnim ambulantama, pa niko nije slutio da ih čeka veliko iskušenje.

Porođaj je počeo iznenada i lekari su brzo shvatili da nešto nije u redu. Tela beba bila su spojena, a devojčice su krenule na svet "sa tri nožice napred". Urađen je hitan carski rez. Kada se Daiva probudila, lekari su joj, uz sedativ, saopštili tešku vest rodila je devojčice spojene u predelu glave.

Bebe su bile veoma slabe, ukupne težine svega 3.600 grama. Odmah su prebačene u bolnicu, a majka ih četiri meseca nije videla. Nije znala da li će preživeti. Otac Bronius je u tom periodu pokazao izuzetnu snagu bio je odlučan da pronađe lekare koji bi mogli da pomognu.

Operacija od 20 sati

Nakon pregleda u Litvaniji, slučaj je preuzet od strane vrhunskih neurohirurga. Razdvajanje sijamskih blizanaca je retkost, a blizanci srasli u predelu glave predstavljaju jedan od najtežih izazova u medicini.

Leta 1989. godine obavljena je operacija koja je trajala gotovo 20 sati. Napetost u operacionoj sali bila je ogromna, svaki pokret zahtevao je maksimalnu preciznost. Zahvat je uspeo i ušao u istoriju kao jedan od najkompleksnijih poduhvata tog vremena. Otac je sve vreme čekao ispred operacione sale, dok je majka u Litvaniji strepela pored telefona. Kada je stigla vest da su devojčice uspešno razdvojene, porodica je konačno mogla da odahne.

Sijamske bliznakinje Vilija i Vitalija Foto: Printscreen/YouTube/Life Boomerang

Detinjstvo između bolnica i borbe

Razdvajanje je bilo samo prvi korak. Usledilo je više od dvadeset operacija tokom detinjstva – rekonstrukcije lobanje, zatvaranje otvora i plastične intervencije. Umesto bezbrižne igre, veliki deo detinjstva provele su u bolničkim sobama. Lekari su isticali njihovu neverovatnu snagu i izdržljivost. Nisu plakale bez razloga i rano su pokazale samostalnost. Jedan detalj ostao je posebno upečatljiv nakon jedne operacije, same su vadile koštice iz kajsija, uprkos svemu što su prošle.

Osim zdravstvenih izazova, morale su da se suoče i sa nerazumevanjem okoline. U maloj sredini svi su znali njihovu priču. Bilo je podsmeha i ružnih nadimaka, ali sestre su naučile da se bore za sebe i da ne dozvole da ih tuđe reči slome.

Novi početak

Odrasle su u Alitusu, a kasnije se preselile u Vilnijus radi studija. Vitalija je izabrala umetnost, a Vilia istoriju. Iako su diplomirale, posao u struci nije bilo lako pronaći, pa su radile u lancu knjižara, svaka u drugoj radnji. Volele su knjige, izložbe i muzeje. Iako bliske, negovale su individualnost nikada nisu nosile istu odeću i čak su na putovanjima birale odvojene sobe. Vilia je bila u dugoj vezi sa Mindaugasom Radžjavičijusom i činilo se da je pronašla emotivnu stabilnost.

Njihova priča učila ih je da cene male radosti i da u svakom danu pronađu nešto dobro. Nažalost, u martu 2024. godine Vitalija je preminula. Porodica nije iznosila detalje, pa je uzrok smrti ostao nepoznat. Priča o Viliji i Vitaliji Tamuljavičijute ostaje svedočanstvo o snazi ljudskog duha. Rođene u gotovo bezizlaznoj situaciji, dobile su šansu za život i pokazale da hrabrost, upornost i ljubav porodice mogu da pomere granice čak i kada izgleda da je sudbina već sve odlučila.

