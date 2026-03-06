Sociolog Mira Radeva o seksualnom zlostavljanju koje je doživela u detinjstvu

Sociolog Mira Radeva šokirala je javnost nakon što je u skandaloznoj ispovesti obelodanila da je ju je seksualno zlostavljao glumac kada je bila još uvek tinejdžerka.

Naime, prema pisanju bugarskog portala Lupa, Miru je aktuelni slučaj "Petrohan" (vezan za područje Petrohan) podstakao da posle skoro šest decenija progovori o svojoj najvećoj životnoj traumi. Svoju priču objavila je na Fejsbuku, gde je detaljno opisala iskustva iz detinjstva.

Sociolog Mira Radeva o seksualnom zlostavljanju koje je doživela u detinjstvu Foto: Printscreen/Facebook/Mira Radeva

"Pazite svoju decu! Nisam mislila da se oglašavam. Postalo je previše priče. Ali jedna objava jedne majke isprovocirala me je da se vratim toj priči iz mog ranog detinjstva. Ne zavaravajte se! Doživela sam to kao dete.Pedofili izgledaju kao dobri i mili ljudi, sasvim obično i ima ih mnogo više nego što pretpostavljate.

Imala sam devet godina kada me je rukovodilac mog sastava za "Umetničku reč" u Pionirskom domu u gradu Varni, Ivan Nanev, glumac u Varna teatru, pritisnuo uz vrata sobe u tom istom Pionirskom domu i počeo da me ljubi u usta i dodiruje. Godinama nisam ništa govorila, jer me je bilo sramota.

Deca ne znaju kako da se zaštite. Nastavila sam da idem tamo i da se smešim. Jer mi se dopadalo da budem na sceni, da budem sa svojim drugarima. Niko ništa nije sumnjao. A ja sam gledala da ne ostajem nasamo s njim. Čak sam mislila da isto radi i drugoj deci. Ne znam da li je bilo tako. Ne želim da pričam o druga dva slučaja, a oni su bili još teži. I bili su zreli muškarci, porodični prijatelji. I znali su kada da dođu, kada mame i tate nema.

Sociolog Mira Radeva o seksualnom zlostavljanju koje je doživela u detinjstvu Foto: Printscreen/Facebook/Mira Radeva

Priznala sam roditeljima godinama kasnije, kad sam već naučila kako da se zaštitim. To me je učinilo dobrim roditeljem. Naučila sam svoju decu od malih nogu da dele sve, da razumeju da ne postoje sramne i zabranjene teme i da se čuvaju. Jer pedofili su među nama i izgledaju kao mi – "dobri", "mili" ljudi. Pogledajte film o Tedu Bandiju (serijskom ubici). Ima šta da se nauči. I oprostite sebi! Svako pravi greške," emotivno je zaključila Mira.

Glumac Ivan Nanev, kog je Mira Radeva javno optužila za seksualno zlostavljanje, preminuo je 2013. godine u 82. godini.

