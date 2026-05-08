Slušaj vest

Danijel Milinčić je doktor nauka sa Poljoprivrednog fakulteta, koji se smatra jednim od najzahtevnijih u Srbiji i svrstava među najbolje u svetu, dok je njegova supruga Milica Milinčić završila master studije na istom fakultetu.

Iako mnogi misle da visoko obrazovanje nosi i velike ambicije, Danijel i Milica odlučili su da se odreknu života u velikom gradu i svoju karijeru nastave u rodnom Aleksandrovcu, gde su nastavili sa porodičnom tradicijom proivodnje vina i rakije.

- Danijel i ja smo iz Aleksandrovca. Zanimljivo je da smo se upoznali tek u Beogradu. Ja sam ga znala samo iz priča, jer je Danijel igrom slučaja bio đak generacije kod nas u srednjoj školi. Naš prvi susret bio je tokom moje druge godine na fakultetu, a njegove prve godine doktorskih studija. Prvi put smo se videli na fakultetu u hodniku škole - rekla je Milica.

Foto: Kurir Televizija

Doktor nauka nastavlja porodičnu tradiciju

Danijel Milinčić je doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu sa ocenom 10. Isti prosek je imao i na master studijama. Njegova žena Milica je, takođe, završila master na istom fakultetu, koji je, kako se ispostavilo, odigrao važnu ulogu u njihovom životu.

- Ja sam jako vezan za Beograd, bavim se naučno-istraživačkim radom, ali s druge strane ja sam potpuno posvećen mojoj proizvodnji. Dokle će to tako trajati i dokle ću imati snage i energije da sve to izdržim, to ćemo videti. Ja i dalje učim od mog oca i dalje se ja i on dopunjujemo. Težak je put bio i moj kroz školovanje i njihov da i mene odškoluju i da sve to izdrže - rekao je Danijel.

Pored vrhunskog vina, šljivovica je nešto što se posebno izdvaja kod Milinčića.

- Kada se danas okrenemo iza sebe, možemo slobodno reći da naša porodična vinarija nema ni jednu mrlju i da smo postavili standarde po pitanju kvaliteta. U ovom trenutku, godišnje proizvedemo oko 20.000 litara vrhunskog vina dok na zalihama imamo blizu 100.000 litara rakije šljivovice, dunjevače i blizu 5.000 i vinjaka iz 1995. godine. Po prvi put ove godine izlazimo na tržište sa šljivovicom, koja je stara 12 godina i dunjevačom, koja je odležala sedam godina - objasnio je on.

Uglavnom imaju i sopstvene voćnjake i vinograde iz kojih koriste sirovine za proizvodnju, a ukoliko nedostaje, nabave od stalnih saradnika sa kojima sarađuju već godinama.

- Pogon za proizvodnju i punjenje je u potpunosti opremljen, a tu je i mala laboratorija gde se proverava kvalitet proizvoda. Da bi se dobio kvalitetan finalni proizvod, sirovina najpre mora biti kvalitetna a potom i njeno skladištenje mora ispuniti standarde. O svemu tome se vodi računa. Trudim se da svo znanje koje sam sticao na Poljoprivrednom fakultetu primenim u porodičnoj destileriji i vinariji. Uvek koristim priliku kada odlazim za Beograd, da sa sobom ponesem i naručene količine naših proizvoda i na taj način redovno održavam kontakt sa kupcima i ljubiteljima naših proizvoda - ispričao je Danijel za Prvu TV.