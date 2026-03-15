Pitanje večnog života može biti filozofsko, ali većina ljudi bi ipak želela da doživi barem prosečnu starost. Upravo o tome je govorio dr Džeremi London na svom TikTok kanalu, gde je upozorio na zdravstveni problem koji često prolazi nezapaženo, iako može imati ozbiljne posledice.

U pitanju je visok krvni pritisak, koji lekari često nazivaju „tihim ubicom“.

U svom govoru, dr London je takođe istakao tri najvažnija faktora rizika koja se mogu sprečiti, a koja su povezana sa preranom smrću. Prema njegovim rečima, to su:

  • pušenje
  • nezdrava ishrana
  • visok krvni pritisak

Posebno je upozorio na treći faktor, jer mnogi ljudi žive sa visokim krvnim pritiskom godinama, a da toga nisu ni svesni.

Prema podacima koje je izneo, skoro svaka druga osoba u Sjedinjenim Državama ima visok krvni pritisak, dok veliki broj ljudi čak ni ne zna da ima ovaj zdravstveni problem.

Iako često nema jasne simptome, visok krvni pritisak može ozbiljno oštetiti telo. Dugotrajno visok krvni pritisak negativno utiče na srce, mozak i bubrege, organe čije je pravilno funkcionisanje neophodno za dug i zdrav život.

Međutim, postoje dobre vesti. Kako dr London ističe, krvni pritisak se može u velikoj meri kontrolisati promenom životnih navika.Zdravija ishrana, smanjenje stresa, redovna fizička aktivnost i, kada je potrebno, odgovarajuća terapija mogu značajno smanjiti rizik.

„Budite proaktivni, a ne reaktivni“, rekao je doktor, naglašavajući da je prevencija uvek najbolja zaštita za zdravlje.

Ukoliko imate vrtoglavicu i visok pritisak u ovo doba godine, hitno se obratite lekaru! Doktorka Obradović za Kurir o promeni vremena i meteoropatama Izvor: Kurir televizija