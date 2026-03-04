Slušaj vest

Alisa Ramos, američka putopisna blogerka, koja se zatekla u Kuvajtu usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, detaljno je opisala kako je zajedno sa grupom prijatelja uspela da se samostalno evakuiše iz zemlje, tvrdeći da im američka vlada nije pružila nikakvu pomoć. Blogerka je boravila na Bliskom istoku nakon što je prošlog meseca vodila organizovano putovanje po susednoj Saudijskoj Arabiji.

Foto: instagram.com/mylifesatravelmovie

Napadi počeli nedugo nakon sletanja

37-godišnjakinja je u subotu, 28. februara, na Instagram objavila da je upravo sletela u Kuvajt kada je čula vesti o napadima između SAD-a, Izraela i Irana.

„Čuli smo projektile kako nam lete iznad glava. To je jedna od najstrašnijih stvari koje sam doživela na putovanjima, a još je gore jer je sa mnom i petero prijatelja“, rekla je Alisa u prvoj videoobjavi.

U utorak, 3. marta, potvrdila je da su se ona i njena grupa, nakon otkazivanja letova, odlučili na „samostalnu evakuaciju kopnenim putem“. „Sve nas je užasno strah krenuti na ovaj put!“ priznala je.

„Nismo dobili nikakvu pomoć od američke vlade. Program za prijavu putovanja (STEP) nije bio od koristi, zvala sam ambasadu i konzulat, a oni su samo ponavljali opšte poruke. Tek pre nekoliko sati vlada je na Instagramu objavila da svi moraju odmah otići, ali nam nisu poslali ni mejl ni poruku“, dodala je.

„Besna sam što vlada može trošiti milijarde na rat iz mržnje i otvoreno priznati da će biti žrtava, a onda ne učiniti ništa da nam pomogne da pobegnemo iz opasnosti koju su sami stvorili!“

Dramatičan beg kroz pustinju

U sredu, 4. marta, Ramos je potvrdila da je sa grupom uspela da se evakuiše iz Kuvajta, opisujući putovanje kao jednu od najstrašnijih situacija u kojima se ikad našla. Grupa je morala da vozi osam sati kroz saudijsku pustinju do aerodroma u Rijadu, koji je bio zatvoren dok je ona već bila u avionu.

„Taman kad sam se ukrcala, zaustavili su ukrcaj i objavili da se aerodrom zatvara zbog neposredne opasnosti. Sat vremena sam sedela u mračnom avionu i pitala se hoće li nas pogoditi projektil ili dron…“, napisala je.

Avion, koji je leteo za Kairo, na kraju je ipak poletio. „Na sigurnom sam! Uspela sam da izađem i na putu sam kući!“ dodala je Alisa.

„Ali za mene ovo nije gotovo. I dalje pokušavam da pomognem gotovo 1000 ljudi u grupnim razgovorima koje sam pokrenula kako bi se i oni mogli evakuirati kopnenim putem. Svi oni govore istu stvar da im vlada ne pomaže.“

(Kurir.rs/Index)