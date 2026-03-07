Slušaj vest

Majkl Filips (38), muškarac koji za sebe tvrdi da ima najmanji penis na svetu, našao se u centru kontroverze nakon što je priznao da je ženama slao neželjene fotografije svog polnog organa. Ipak, kako tvrdi, iza svega stoji određena priča, a sada se zbog svojih postupaka javno izvinjava, prenosi TMZ.

Filips je objasnio da je takve fotografije slao uglavnom kako bi unapred razjasnio situaciju prilikom upoznavanja sa ženama i dogovaranja sastanaka. Prema njegovim rečima, na taj način želeo je da ih upozori na ono što smatra svojim "nedostatkom", kako niko ne bi gubio vreme ako im to predstavlja problem.

Viralni video pokrenuo lavinu reakcija

Veliku pažnju javnosti privukao je viralni snimak u kojem ga jedna žena optužuje da joj je poslao neželjenu fotografiju. Prema navodima TMZ-a, Filips tvrdi da je priča uglavnom tačna, ali da postoje određeni detalji koji objašnjavaju šta se zaista dogodilo. On je opisao kako je došlo do sukoba sa devojkom koja ga je javno prozvala u videu.

"Bio sam ljut na jednu devojku jer je počela da me ismeva. Komentarisao sam njenu objavu, a mnogo ljudi je počelo da me napada. Videli su da sam u vestima zbog mikropenisa i ona je počela da objavljuje o tome. Poslao sam joj neželjenu fotografiju sebe jer sam želeo da joj pokažem da ne bi trebalo da se ruga ljudima i da vidi čemu se zapravo ruga. Pokušao sam da joj objasnim da je to invaliditet i nešto sa čime moram da živim. Nadao sam se da će to biti trenutak u kojem će nešto naučiti," ispričao je.

Priznao da je ranije slao slične fotografije

Majkl takođe priznaje da je i ranije slao neželjene fotografije, ali kaže da se to dešavalo uglavnom kada bi pio alkohol i osećao se samouverenije nego inače. Sa vremenske distance, kaže da sada shvata da je takvo ponašanje bilo pogrešno.

"Više to ne radim. Izvinjavam se svakoj ženi koju sam možda uvredio," poručio je.

Dijagnozu mikropenisa dobio tek prošle godine

Ovaj 38-godišnjak je, kako navodi, tek prošle godine dobio zvaničnu dijagnozu mikropenisa. Prema njegovim rečima, veličina njegovog polnog organa manja je od jednog centimetra, odnosno oko 0.38 inča.

