Vladeta Jerotićnas je svojim radom neprestano podsećao da zdravlje ne obuhvata samo fizičko stanje, već i duševno blagostanje. Smatrao je da su psihosomatske bolestitemelj gotovo svih zdravstvenih problema – od obične prehlade do najtežih oboljenja.

Akademik, psihijatar, filozof i književnik, Jerotić je često govorio o neraskidivoj vezi između tela i psihe. Njegove misli o psihosomatskim uzrocima bolesti i danas su aktuelne, jer su duboko ukorenjene u ideji da bez unutrašnje ravnoteže nema ni spoljne.

„Od gripa do raka – sve bolesti su psihosomatske,“ govorio je Jerotić, naglašavajući da telo ne reaguje samo na spoljne faktore, već i na emocije, potisnute misli i duševne konflikte koje nosimo u sebi.

Šta su psihosomatske bolesti

U njegovom učenju, psihosomatske bolesti nastaju kada psihički pritisak, neizražene emocije ili dugotrajni stres poremete unutrašnju ravnotežu, što se zatim ispolji kroz fizičke simptome. Verovao je da emocije koje nismo osvestili – poput straha, tuge ili besa – mogu direktno uticati na telo, narušavajući zdravlje.

Jerotić je smatrao da se telo i psiha neprekidno međusobno prožimaju. Zbog toga je bio uveren da bolesti ne možemo istinski izlečiti ukoliko zanemarimo duhovni aspekt ličnosti.

„Ukoliko ne pristupimo isceljenju celovite osobe – njene duše i uma, osim tela – teško ćemo postići trajno izlečenje“, isticao je Jerotić.

Stres i emocionalni faktori

Prema njegovim rečima, stres je jedan od glavnih uzroka savremenih bolesti. Govorio je o tome da svakodnevni stres, ako se ne prepozna i ne obradi, može ostaviti duboke posledice po fizičko zdravlje. Upozoravao je na opasnost hroničnog stresa koji se, u savremenom tempu života, često potiskuje i ignoriše, dok se njegova snaga taloži u telu.

Takvo emotivno opterećenje, smatrao je, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih stanja poput visokog pritiska, kardiovaskularnih bolesti, pa i karcinoma.

„Imunološki sistem se zvanično zove u celom svetu psiho-neuro-endokrino-imunološki. Psiho – prvo psiha! Pa onda nervni sistem, centralni, periferni, vegetativni. Pa endokrine žlezde čuvene, koje su vrlo komplikovane i jako zanimljive… Baš veza sa psihom endokrinih žlezda. Gotovo uvek je bolest štitnjače na psihičkoj osnovi“, istakao je on.

Takođe je podsećao na važnost emocija u očuvanju zdravlja – ukazujući da potisnuti osećaji, kao i neizrečeni konflikti, narušavaju ravnotežu celog organizma. Jedan od njegovih saveta bio je oprost – i sebi i drugima – kao put ka unutrašnjem miru i zdravlju.

Vera i duhovnost u lečenju

Jerotić je snažno verovao da su vera, duhovnost i introspektivne prakse – poput molitve i meditacije – ključne u procesu isceljenja. Smatrao je da čovek često zaboravlja dušu, fokusirajući se isključivo na fizičke simptome, čime propušta dublje razumevanje uzroka bolesti.

„Bez vere, nade i ljubavi, telo neće pronaći put do ozdravljenja,“ govorio je.

Ovaj njegov stav nije značio da je odbacivao konvencionalnu medicinu – naprotiv, zalagao se za njeno povezivanje sa duhovnim pristupom. Verovao je da moderna medicina ima značajnu ulogu, ali da njeni rezultati mogu biti trajniji ako se dopune radom na duši i emocijama.

Kroz brojne knjige i predavanja, Vladeta Jerotić ostavio je neizbrisiv trag u razumevanju čoveka kao celovitog bića. Njegova čuvena rečenica – „Od gripa do raka – sve bolesti su psihosomatske“ – ostaje poziv da se zagledamo u sebe, oslušnemo svoje emocije, i pokušamo da pronađemo unutrašnji mir kao osnovu svakog istinskog ozdravljenja.

