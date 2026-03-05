Slušaj vest

Bivši takmičar Američkog Idola Kaleb Flin suočava se sa nekoliko optužbi, uključujući ubistvo, u vezi sa smrću svoje supruge Ešli Flin 16. februara.

Kaleb, star 39 godina, pozvao je policiju tog dana iz svog doma u Ohaju, tvrdeći da je došlo do provale u kuću u kojoj je živeo sa suprugom i dvoje male dece. Ešli, koja je imala 37 godina, proglašena je mrtvom nakon što su policajci stigli na lice mesta.

U gotovo osam minuta dugom pozivu, koji je prenela publikacija PEOPLE, Kaleb je rekao: „Neko je provalio u moj dom i ubio moju suprugu. Molim vas, požurite… Pogođena je tri puta i svuda je krv.“

Kaleb i Ešli Flin Foto: Miami County Sheriff's Office ; Ashley Flynn/Facebook

Tri dana kasnije, Kaleb koji se takmičio u 12. sezoni American Idol 2013. godine uhapšen je i optužen za ubistvo, dva slučaja teškog napada i dva slučaja ometanja dokaza, prema onlajn sudskim dokumentima. Optuženi je izjavio da je nevin po svim tačkama.

Porodica Ešli Flin objavila je izjavu, navodeći da je ona „donela beskrajno svetlo u naš svet i pokušavamo da prebrodimo ovu ogromnu gubitak“. Izjava je nastavila: „Naša porodica veruje da je hapšenje izvršeno pažljivo i ne bez ozbiljnog razmatranja… Nakon razgovora sa lokalnom policijom i federalnim vlastima, verujemo da su preduzeti odgovarajući koraci i da se proces vodi kako treba… Držimo se svoje vere baš kao što je to Ešli činila svakog dana.“

Pre svoje smrti, Ešli je radila kao trener odbojke u Tippecanoe Middle School i kao zamenska učiteljica. Nakon njenog tragičnog gubitka, škole u Tipp City su na Fejsbuku napisale da je bila poznata po „prelepom osmehu, toplini, dobroti i pozitivnom uticaju na mnoge, kako u učionici, tako i na terenu“.

Ešli je bila „voljena članica“ crkve Christian Life Center, kako je naveo pastor Džordan Hansen. Kaleb je tokom svojih intervjua za Američki idol isticao da ga je supruga ohrabrivala da se prijavi za emisiju. Par je imao dve ćerke, koje su bile u kući u trenutku tragedije.

U objavljenoj policijskoj bodycam snimci, Kaleb se vidi kako pokazuje znakove panike, plače, ponekad hiperventiliše i povraća kada policija stiže na lice mesta. U jednom trenutku izlazi iz kuće da razgovara sa rodbinom, rekavši da „devojčice još ne znaju“, obraćajući se njihovoj baki.

Prijatelj porodice pokrenuo je **GoFundMe kampanju kako bi se pomoglo Kalebovim i Ešlinim ćerkama da se nose sa finansijskim posledicama gubitka majke. Do 4. marta kampanja je prikupila više od 1.400 donacija i ukupno više od 166.000 dolara.