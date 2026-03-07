na sve je mislio

U poslednjih nekoliko decenija, istočna Srbija postala je poznata po neobičnoj pojavi koja intrigira i izaziva komentare širom zemlje: lokalna groblja preplavljena su kičastim, "luksuznim" spomenicima.

Jedan od najzapaženijih primera koji je ovih dana ponovo postao viralan na mrežama dolazi iz Žagubice - gde počiva Dragomir, pokojnik koji je sam sebe proglasio - "jedinim milionerom" tog kraja.

Naime, njegovo grobno mesto, smešteno na vlaškom groblju u Žagubici, nije interesantno samo zbog zastakljene nadstrešnice koja štiti čak tri groba od kiše, već i zbog epitafa koji se jasno ističe, a koji glasi:

"Dragomir, jedini milioner u Žagubicu".

Pored natpisa, u mermer su uklesani likovi Dragomira, dve žene i crveni automobil.

"Slabo je ovo za milionera"

Fotografija neobičnog, zastakljenog groba izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Slabo je ovo za milionera, treba još to da se okiti", "Oho, nadogradili ga. Pre desetak godina kad sam bila na Vrelu Mlave nije bio 'ustakljen'", "Žagubica, najjači narod u Srbiji", "Ako nema podno, ništa nije uradio", "Zimogrožljiv čovek, šta će, mora", neki su od komentara, prenosi Blic.

Nije izolovan slučaj

Ipak, ovo nije izolovan slučaj. Primer iz Stopanje kod Kruševca pokazuje sličnu strast prema neobičnim spomenicima.

Tvorci spomenika tamo su u mermer urezali tekst pesme "My Heart Will Go On" Selin Dion, ali tako kako ga Srbi čitaju: "Evri najt in maj drims. Aj si ju, aj fil ju…".

Prema zapisima, u prošlosti su pojedini Vlasi sahranjivani sa brojnim predmetima, pa čak su im ponekad podizane male kuće opremljene stvarima, što ilustruje poseban odnos prema smrti.

