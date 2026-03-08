Slušaj vest

Dvadesetsedmogodišnja Čarli Louiz uspela je da na prosečnoj plati uštedi oko 115.000 € (100.000 funti), a njen cilj je da ode u penziju do 40. godine. Svoje trikove za štednju deli na društvenim mrežama kako bi pomogla drugima da poboljšaju finansije. Čarli za sebe kaže da je „obična osoba sa običnom platom” od oko 48.000 € godišnje (42.000 funti).

Osim redovnog posla, večeri provodi obavljajući istraživanje tržišta i testiranje proizvoda. Tvrdi da joj te aktivnosti donose besplatne obroke, članarine za teretanu i „besplatan novac” pri kupovini, dok hranu za van naručuje samo tri puta godišnje. Čarli kaže da uvek sprema i nosi ručak na posao kako bi izbegla kupovinu skupih gotovih obroka. „Gotovo svaki dan jedem isti ručak. Znam da je dosadno, ali tako se ništa ne baca”, objasnila je.

Tiktokerka Foto: printscreen/tiktok/charlie_louise_cc

Kupovina na dečjim odeljenjima

Drugi savet je kupovina na dečjim odeljenjima, gde su odeća i obuća znatno jeftiniji. „Cene za decu su obično puno niže nego za odrasle. Na primer, ove patike na dečjem odeljenju platila sam oko 40 € (35 funti), dok bi na odeljenju za odrasle koštale oko 80 € (70 funti)”, pohvalila se.

Frizer jednom godišnje

Ova kreatorka sadržaja frizeru ide samo jednom godišnje.

„Idem jednom godišnje na balajaž, koji inače plaćam oko 189 € (165 funti). Ove godine dobila sam termin kod učenice pa me koštalo oko 63 € (55 funti), uključujući napojnicu od 5 funti (oko 5 €)”, podelila je. Dodaje da pazi da frizura bude dobro ošišana kako ne bi morala dolaziti narednih 12 meseci.

Tiktkerka Foto: printscreen/tiktok/charlie_louise_cc

Tajno kupovanje za besplatne usluge

Čarli se kune u tajno kupovanje, koje joj omogućava besplatne obroke pa čak i članarinu za teretanu.

„Gde god mogu, radim tajne kupovine koje mi donose besplatnu hranu i obroke. Nedavno mi je to uštedelo mnogo novca na hrani, osnovnim potrepštinama pa čak i na članarini za teretanu”, rekla je.

Aplikacije za povrat novca

Poslednji trik, za koji kaže da joj štedi najviše, jeste korišćenje aplikacija za povrat novca. Čarli priznaje da koristi više takvih aplikacija istovremeno kako bi maksimalno povećala uštedu. Svakog meseca kupuje poklon-karticu za namirnice u vrednosti od oko 458 € (400 funti), čime ostvaruje povrat na trošak koji bi ionako imala.

„Ako ne koristite aplikacije za povrat novca, u biti propuštate besplatan novac”, poručila je.

Njen video na TikToku, privukao je veliku pažnju i brzo sakupio više od 170.000 pregleda. Korisnici su bili impresionirani njenim savetima i u komentarima podelili svoja mišljenja.

„Priprema ručka kod kuće odličan je način za svakodnevnu uštedu”, napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: „Hvala što si ovo podelila.” Treća je prokomentarisala: „Super ako imaš mala stopala. Baš sam ljubomorna.”