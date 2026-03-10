Slušaj vest

Kada je malena Vajolet prvi put otvorila oči, njeni roditelji odmah su shvatili da je ova devojčica posebna. Ona je rođena sa prelepim, krupnim, tamnoplavim očima, ali njena majka je odmah, kada ju je videla, osetila da nešto nije sasvim u redu.

Međutim, cela trudnoća je bila uredna i svi rezultati testova su bili dobri, tako da do tada njena majka Medison Mičel nije imala nikakvog razloga za brigu.

"Uradili smo neinvazivni prenatalni test (NIPT) kada je bilo oko 10 nedelja trudnoće i rečeno nam je da je potpuno zdrava devojčica", rekla je Mičel za Newsweek. "Svi ultrazvučni pregledi su bili savršeni. Tek nakon porođaja smo mogli da vidimo da nešto ozbiljno nije u redu."

Tek kada je Vajolet prvi put otvorila oči, shvatili su da je drugačija. Taj trenutak i sve što je usledilo posle njega bilo je katastrofalno za Mičel i njenog partnera.

"Bili smo apsolutno prestravljeni", rekla je. "Bili smo roditelji kojima je prvi put rečeno da nešto ozbiljno nije u redu sa našom devojčicom, ali nisu imali nikakve odgovore za nas šta je zapravo bio problem. Nismo znali da li će ona ikada videti i u tom trenutku smo se osećali bespomoćno."

U danima i nedeljama koje su usledile, Vajolet je podvrgnuta daljim testovima. Na kraju su roditelji obavešteni da Vajolet ima aniridiju i kongenitalni glaukom. Aniridija je retka urođena, genetska bolest oka. Često je rezultat genetskemutacije i karakteriše je delimično ili potpuno odsustvo dužice oka. To rezultira većim zenicama, značajno povećanom osetljivošću na svetlost i narušenim vidom. Najčešće pogađa oba oka, i nije izlečiva. Određene terapije mogu da pomognu kako bi se vid što je više moguće sačuvao. Mogu da se jave i komplikacije poput glaukoma, katarakte i zamućenja rožnjače.

Aniridija, što doslovno znači "bez dužice", pogađa između jednog od 40.000 i jednog od 100.000 ljudi širom sveta, prema informacijama grupe Aniridija Severna Amerika. To je izuzetno retko i nije nešto na šta su se Mičel i njena porodica mogli pripremiti. "Ovo je retka genetska mutacija na koju morate posebno da se testirate, tako da NIPT test nije mogao da je otkrije", rekla je devojčicina majka.

Ipak, to što njena dijagnoza nije mogla da bude otkrivena testom, nije je učinilo ništa manje bolnom za roditelje, naprotiv. Pravo Vajoletino stanje još uvek nije poznato, odnosno devojčica je još mala da bi se davale prognoze o tome kako će se njeno stanje razvijati - to je nešto što će doći s vremenom. "Još uvek ne znamo kakav će biti njen vid jer je tako mala", rekla je Mičel. "Morali smo da naučimo da prihvatamo stvari dan po dan."

Međutim, ono što Mičel i njena porodica za sada znaju jeste da će se Vajolet boriti sa glaukomom do kraja života. Glaukom je bolest koja oštećuje optički živac oka. Obično je rezultat nakupljanja tečnosti u prednjem delu oka. To dovodi do povećanja pritiska na oko, oštećujući optički živac.

Iako je šteta koju izaziva glaukom trajna, može se lečiti lekovima i operacijom. Vajoletin glaukom je komplikovaniji od većine jer je to obično stanje koje se javlja kod starijih osoba. Mičel kaže da su Vajoletini lekari objasnili da je njen glaukom "zaista teško lečiti" upravo zbog toga što se javio tako rano, odnosno već od rođenja.

Pred njome su teški dani, ali za sada Mičel i njen partner rade na tome da Vajolet obezbedi što srećniji porodični život. Već je imala jednu operaciju očiju i za sada nije jasno da li će biti potrebno još. Za sada, međutim, Mičel radi na podizanju svesti o Vajoletinom stanju na društvenim mrežama, dok sa svojom ćerkicom uživa u porodičnom životu kod kuće.

