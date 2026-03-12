Slušaj vest

Na čak 2.530 metara nadmorske visine, visoko u slovenačkim planinama, nalazi se mali planinski bivak u kojem deo godine živi Alojz Žakelj. Reč je o najvišem stalnom boravištu jednog stanovnika Slovenije, ali i o najviše postavljenom bivaku u toj zemlji.

Ova neobična životna priča privlači pažnju mnogih planinara i ljubitelja prirode, jer malo ko može da zamisli kako izgleda svakodnevica na tolikoj visini, daleko od gradske buke i modernog komfora.

Bivak ZTP (Zapadne triglavske planote) podignut je na mestu gde se nekada nalazila visokogorska vojna kasarna Viktora Emanuela III. Danas na tom mestu stoji mala planinska kuća koja pruža sklonište planinarima, ali i dom Alojzu Žakelju tokom većeg dela godine.

Prema navodima portala Klip, Žakelj u ovom bivaku provodi veći deo leta, a ponekad i zimu. Dešavalo se da upravo ovde, visoko u planinama, dočeka i Novu godinu.

Čuvar planine i domaćin planinarima

Alojz Žakelj ne boravi u bivaku samo zbog ličnog mira i ljubavi prema planinama. On ujedno brine o skloništu i planinarskim stazama, a planinare koji prolaze tim krajem dočekuje otvorenih vrata.

Njegov bivak često postaje kratko utočište za alpiniste i planinare koji istražuju ovaj deo Julijskih Alpa.

Jedan jutjuber, Rok sa kanala „Raj na Zemlji“, odlučio je da poseti ovo neobično mesto. Tokom obilaska snimio je sam bivak, ali i impresivne pejzaže Zapadne triglavske visoravni, uključujući prolazak preko Kugyjevih polica sve do glečera na Triglavskim podima.

Život daleko od svakodnevnog stresa

Boravak u planinskom bivaku za neke ljude predstavlja veliki izazov, dok je za druge to način da pobegnu od užurbanog života i pronađu mir u prirodi.

- Život na tolikoj visini znači jednostavan način života, minimalne uslove i stalnu blizinu divlje prirode. Ipak, takav izbor zahteva dobru pripremu i svest o svim rizicima koje visokogorje nosi – od naglih promena vremena do izolovanosti - rekao je Alojz.

