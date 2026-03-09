Slušaj vest

Život jednog mladića iz Amerike promenio se u deliću sekunde nakon kobne greške tokom leta 2011. godine. Ono što je trebalo da bude bezazleno kupanje pretvorilo se u tragediju koja mu je zauvek promenila sudbinu.

Kobni skok koji je sve promenio

Kol Sidnor postao je kvadriplegičar u avgustu 2011. godine, kada je bio tek tinejdžer. Nakon pogrešno procenjenog skoka u reku Džejms u američkoj državi Virdžiniji zadobio je tešku povredu kičmene moždine, zbog čega je ostao bez funkcije tela od grudi nadole.

Od tada se kreće uz pomoć invalidskih kolica. Njegov život se promenio u trenutku, ali nije stao. Sidnor je morao da nauči kako ponovo da obavlja svakodnevne stvari, od odlaska u školu do vežbanja u teretani.

Upravo ga je trening doveo do osobe koja će mu ponovo promeniti život, ali ovog puta na najlepši način.

Ljubavna priča Kola i Karisme:

Sudbinski susret u rehabilitacionom centru

Dok je živeo u Virdžiniji, ovaj mladić je redovno trenirao u rehabilitacionom centru. Tamo je koristio prostor kao teretanu, a osoblje mu je pomagalo tokom pojedinih vežbi.

Godine 2017. njegov put ukrstio se sa terapeutkinjom Karismom Džejmison, koja je u toj ustanovi radila sa pacijentima. Ona priznaje da nikada nije očekivala da će na poslu upoznati osobu sa kojom će započeti vezu.

„Nisam razmišljala o tome da ću upoznati nekoga svojih godina, a kamoli nekoga sa kim bih mogla da izlazim. Dolazila sam samo da radim i pomognem ljudima da se vrate svakodnevnom životu“, prisetila se.

S druge strane, Sidnor je imao potpuno drugačiji pogled.

„Gde god sam išao, tražio sam svoju životnu partnerku, bilo da je to teretana, rehabilitacioni centar ili lokalni bar“, rekao je.

I upravo tamo ju je i pronašao.

Ljubav uprkos razlikama

Njihov prvi sastanak bio je 1. decembra 2017. godine. Vrlo brzo su shvatili da među njima postoji snažna povezanost. Džejmison priznaje da je na početku bila pomalo nervozna.

„Bilo je drugačije za mene da izlazim sa belcem. Pitala sam se da li će mu se dopasti moja kultura i naše razlike u odrastanju“, rekla je.

Ipak, ono što ih je spojilo bila je činjenica da su oboje u životu prolazili kroz izazove i trenutke kada su se osećali kao manjina.

Ideja koja je postala internet senzacija

Na početku veze mnogi prijatelji i članovi porodice postavljali su im pitanja o tome kako izgleda njihov svakodnevni život. Zbog toga je Džejmison predložila da snimaju video zapise kako bi ljudima pokazali kako zapravo funkcioniše njihov odnos. Tako je nastao njihov Jutjub kanal "Roll with Cole and Charisma". Ono što je počelo kao jednostavan način da porodici objasne svoj život ubrzo je postalo pravi fenomen. Danas njihov kanal prati skoro 1,2 miliona ljudi.

„Nismo planirali da ovo postane naš posao. Objavljivali smo video snimke tri meseca, a onda je sve odjednom eksplodiralo“, rekla je Džejmison

Posebno se trude da razbiju predrasude o vezama, koje su često slabo zastupljene u medijima. Smatraju da društvene mreže pružaju jedinstvenu priliku ljudima da ispričaju svoju priču bez filtera.

„U filmovima često stave glumca koji nije invalid u invalidska kolica i izostave sve teške trenutke. Mi možemo da pokažemo naš život onakav kakav zaista jeste“, rekao je.

Džejmison naglašava i koliko je važno edukovati ljude o povredama kičmene moždine, jer se one mogu dogoditi bilo kome i u bilo kom trenutku.