Luftije Kučukaslan koja ima 95 godina, živi u opštini Düzköy u Trabzonu i i dalje obrađuje svoje krave, praveći maslac od mleka i doprinoseći porodičnoj ekonomiji.

Ova baka leti provodi na planinskoj visoravni, a zimi se vraća u svoje selo. Za grejanje koristi grane i drva koja sama skuplja u šumi, noseći na leđima teret koji mnogi mladi ljudi ne bi mogli da podnesu.

Ovako izgleda njen život:

Lutfije Kučukaslan život u Turskoj Foto: Fatih Recep Bozdag Documentaries/youtube

 Scena u kojoj ona na leđima nosi naramak drva koji bi bio težak i nekom duplo mlađem je ono što najviše fascinira gledaoce. U tom kraju se to zove "yük taşımak" (nošenje tereta) i deo je svakodnevice. Njen život prati ritam planine leta provodi na visoravni gde je vazduh svež i pašnjaci bogati, a zimi se spušta u selo.

Njen dan počinje pre svitanja. Dok većina ljudi još spava, ona je već u štali kod svojih krava. Lutfije ne poznaje koncept "slobodnog dana" ili "odmora" za nju je rad sinonim za život. Ona veruje da bi se, onog trenutka kada bi prestala da se kreće i radi, njeno telo predalo starosti.

Povezanost sa prirodom
Ono što fascinira u njenoj priči je način na koji se kreće kroz surove predele Düzköya. Iako ima 95 godina, ona se penje uz strme planinske staze sa lakoćom koju mladi ljudi često nemaju. Na leđima nosi tradicionalnu pletenu korpu (sepet) ili naramke drva koje sama sakuplja u šumi kako bi zagrejala svoj dom tokom hladnih planinskih noći.

U turskoj kulturi, žene poput Lutfije nazivaju "Efsane Kadın" (Legendarna žena), jer one predstavljaju sponu između prošlosti, gde se živelo u potpunom skladu sa prirodom, i modernog doba.

