Slušaj vest

Žena, koja je donirala sopstveni bubreg svojoj šefici, na kraju je dobila otkaz. Reč je o Debi Stivens, koja je u junu 2009. godine počela da radi kao administrativna radnica u kompaniji Atlantic Automotive Group, milijarderskoj firmi koja upravlja nekoliko salona za prodaju novih automobila.

Tada je upoznala svoju šeficu, Džeki Brusiju, jednu od kontrolorki u kompaniji. U junu 2010. Stivens je napustila posao i preselila se na Floridu. Međutim, u septembru iste godine vratila se na Long Ajlend u posetu i svratila u svoju staru kancelariju. Tada je razgovarala sa 61-godišnjom Brusijom, koja joj je ispričala o zdravstvenim problemima i potrebi za transplantacijom bubrega.

Tokom razgovora, Brusija je rekla da je pronašla potencijalnog donora, porodičnog prijatelja. Stivens joj je tada rekla da bi, "pošto je po prirodi dobra i velikodušna osoba", bila spremna da joj donira bubreg. Brusija joj je odgovorila: "Nikad se ne zna, možda ću jednog dana morati da prihvatim tu ponudu".

Ubrzo nakon toga Stivens je odlučila da se vrati na Long Ajlend i pitala Brusiju da li bi mogla ponovo da se zaposli u kompaniji. Brusija ju je ponovo primila na posao, pa se Stivens u roku od nekoliko nedelja vratila u firmu.

Dva meseca kasnije, Stivens je pozvana u kancelariju svoje šefice. Brusija joj je rekla: "Mog donora su odbili. Da li si zaista mislila ozbiljno ono što si rekla o bubregu?".

Pošto bubreg Debi Stivens nije mogao direktno da bude transplantiran Brusiji zbog nekompatibilnosti, žena je pristala na tzv. "lančanu donaciju". Donirala je levi bubreg nekoj drugoj osobi, čime je Brusija pomerena na vrh liste čekanja. Brusija je ubrzo dobila novi organ i uspešno prošla operaciju.

Stivens je kasnije u intervjuima govorila: "Moj bubreg je otišao u Sent Luis u Misuriju, a ona je svoj dobila iz San Franciska".

Međutim, Stivens nije bila svesna koliko će oporavak biti težak. Nakon operacije trpela je jake bolove, imala probleme sa nogama i varenje joj je bilo poremećeno. Ipak, osećala je pritisak da se što pre vrati na posao, iako za to nije bila spremna.

Na posao se vratila 6. septembra, ali već posle tri dana ponovo se osećala veoma loše, pa je ranije otišla kući. Ubrzo ju je pozvala Brusija i izgrdila zbog ranijeg odlaska s posla.

Stivens je kasnije opisala taj razgovor:

"Rekla mi je - ne možeš da dolaziš i odlaziš kada hoćeš, ljudi će pomisliti da imaš poseban tretman".

Iako se vratila na posao, Stivens je tvrdila da je bila izložena stalnom pritisku i mobingu. Govorila je da je Brusija vikala na nju pred kolegama i optuživala je za navodne greške. Problemi na poslu su se nastavili.

Na kraju je njena kancelarija ukinuta, a ona je premeštena u salon automobila udaljen oko 80 kilometara od njenog doma. Salon se nalazio u oblasti sa veoma visokom stopom kriminala. Kolege su to područje u šali zvale "Sibir".

Stivens je rekla da je počela da trpi psihičke posledice, pa je potražila pomoć psihijatra. Zatim je angažovala advokata za radno pravo koji je u njeno ime poslao pismo kompaniji. Nedugo nakon što je pismo dostavljeno- dobila je otkaz.

Brusija nije komentarisala slučaj. Njen suprug Džejms rekao je novinarima da su optužbe "daleko od istine". Nije ulazio u detalje, ali je izjavio: "Ona nikoga nije otpustila".

Advokat Stivens, Lenard Lids, podneo je tužbu protiv kompanije Atlantic Automotive Group zbog diskriminacije pred Odeljenjem za ljudska prava, čime je otvorio put za zahtev za odštetu. U SAD poslodavci ne smeju da otpuštaju zaposlene zbog pretpostavljene invalidnosti.

Lids je verovao da bi tužba mogla da donese milione dolara odštete za stres koji je Brusija, kako tvrdi Stivens, prouzrokovala, kao i za izgubljenu zaradu.

U odluci Odeljenja za ljudska prava navedeno je da je bivši poslodavac Debi Stivens, kompanija Atlantic Automotive Group, primenio diskriminatornu praksu kada ju je otpustio sa mesta administrativne asistentkinje nakon što je 2011. godine ponudila bubreg tadašnjoj prijateljici i nadređenoj Džeki Brusiji. Time je utvrđeno kršenje američkog Zakona o osobama sa invaliditetom.

Ova odluka otvorila je put za tužbu od 15 miliona dolara protiv Brusije i salona automobila.

Kompanija nikada nije priznala tvrdnje Stivens da je dobila otkaz zbog zdravstvenih problema nakon donacije bubrega. Kako se završio spor oko odštete, nije poznato. Posle nekoliko svedočenja i iznošenja dokaza, obe strane su 30. septembra 2014. pristale na nagodbu, a postupak je zatvoren za javnost.

VIDEO: Branko donirao bubreg drugu iz detinjstva: