Čovek iz Velike Britanije ostao je potpuno zapanjen kada se jednog jutra probudio plav od glave do pete, zbog čega je ubrzo završio u bolnici.

Ovo je Tomi Linč (42), koji je nedavno kupio par tamnoplavih čaršava i spavao u njima dve noći. Kada se probudio, shvatio je da mu je koža promenila boju.

Kako kaže, izgledao je „kao lik iz filma Avatar“.

Prijatelj ga je odmah odveo u bolnicu

Tomi je tog jutra bio izuzetno bolestan i osećao se veoma umorno. Njegov prijatelj, koji radi kao negovatelj, video je kako izgleda i odmah ga je odveo u najbližu bolnicu.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao:

1/6 Vidi galeriju Muškarac sa plavom bojom kože nakon spavanja u novoj posteljini. Foto: printscreen/facebook/TommyLinch

Po dolasku u bolnicu, medicinsko osoblje ga je odmah primilo kod lekara, a zbog neobične boje kože, ubrzo je priključen na kiseonik.

Međutim, ubrzo je usledilo neočekivano otkriće.

Alkoholna maramica otkriva pravi uzrok

Kada mu je lekar obrisao ruku alkoholnom maramicom, ona je poplavela.

U tom trenutku, svima je postalo jasno šta se zaista dogodilo – boja je potekla od nove posteljine koja nije bila oprana pre prve upotrebe.

Tomi je kasnije priznao da je dobro nasmejao lekare.

„Izgledao sam kao Avatar“

Građevinski radnik iz Kasl Greslija u Derbiširu ispričao je šta se dogodilo:

„Nisam čak ni znao da posteljinu treba prati pre nego što se prvi put koristi.“

Dodao je da su ga ljudi u čekaonici bolnice gledali u šoku.

„Svi u hitnoj pomoći su me gledali kao da su videli duha. Morao sam da priđem šalteru i nisam znao šta da kažem – 'Zdravo, probudio sam se plav'.“

Foto: printscreen/facebook/TommyLinch

Lekari su takođe bili iznenađeni njegovim izgledom.

„Lekari su rekli da nikada nisu videli nikoga te boje još živog. Izgledao sam kao Avatar. Čim su mi obrisali ruku i videli da maramica postaje plava, sve je postalo jasno.“

Na kraju, kaže, napustio je bolnicu „više crven nego plav“, jer ga je bilo malo sramota.

Sve je počelo tokom druge noći

Tomi je objasnio da je druge noći spavanja u novim čaršavima spavao 14 sati i probudio se popodne potpuno plav.

„Rukovao sam se sa nekim pre neki dan i njegova ruka je malo poplavela, ali sam mislio da je samo hladno.“

Dodao je da je verovatno bilo veoma toplo tokom noći.

„Verovatno sam se pregrejao te noći, ali je bilo zaista lepo i toplo.“

Njegov prijatelj Del je pokucao na vrata jer je Tomi dugo spavao.

„Spavao sam 14 sati, a kada me je video, rekao je da moramo odmah u bolnicu.“

Majka je bila ozbiljno zabrinuta

Foto: printscreen/facebook/TommyLinch

Tomi je poslao fotografiju majci, koja je odmah pomislila da ima ozbiljan problem sa cirkulacijom.

U međuvremenu, pokušao je da opere ruke i ukloni boju.

„Popeo sam se gore, obukao čiste bokserske gaćice i pokušao da operem ruke, ali boja se nije skidala, a sapun nije postajao plav.“

Dok se pokušavao sabrati, njegov prijatelj je insistirao da odu u bolnicu.

„Rekao je da moramo da idemo jer je kao negovatelj već video ovakve stvari i da bi moglo biti ozbiljno.“

Zabrinut da Tomiju možda nedostaje kiseonika, njegov prijatelj ga je odveo u bolnicu Kvins u Bertonu, gde su lekari brzo otkrili pravi uzrok njegovog neobičnog stanja.

