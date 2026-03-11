Slušaj vest

Gabi Svjerževski grize nokte otkako zna za sebe. Ta navika počela je kada je imala osam godina i pratila ju je kroz detinjstvo i odraslo doba.

Do sada joj je uglavnom donosila samo sitne probleme – povremeni bol u prstu ili zanoktici.

Međutim, početkom februara ove godine dogodilo se nešto potpuno drugačije. Ono što je u početku izgledalo kao obična iritacija brzo se pretvorilo u ozbiljan medicinski problem koji joj je zamalo koštao prsta.

„Sve je počelo 6. februara kao zanoktica, ali je bilo izuzetno bolno. Zanoktice su mi česta pojava, pa sam, naravno, mislila da će proći samo od sebe, kao i uvek do sada“, rekla je Svjerževski za magazin People.

Prst je za jedan dan postao natečen i crven

Bol nije popuštala, a već sledećeg dana njen prst postao je veoma natečen i crven. Zbog toga je odlučila da potraži lekarsku pomoć.

Na pregledu 10. februara lekar opšte prakse procenio je da je problem izazvan uraslim noktom i prepisao joj antibiotik i mast za lečenje infekcije.

Ipak, stanje se nije poboljšalo.

Ni jači antibiotici nisu pomogli

Dva dana kasnije, 12. februara, Gabi je otišla u hitnu službu specijalizovanu za probleme sa noktima, nadajući se da će dobiti rešenje.

Međutim, ni tamo nije bilo napretka.

„Pokušali su da probuše apsces i naprave rez ispod nokta, ali nisu uspeli da izvuku ništa osim krvi. Na kraju su mi dali drugi, jači antibiotik“, objasnila je.

Situacija se pogoršala na Dan zaljubljenih

Foto: Shutterstock

Gabi, koja radi kao menadžerka restorana, nastavila je da radi duge smene uprkos sve jačem bolu. Kada je te večeri skinula zavoj, prizor ju je šokirao. Prst joj je postao tamno ljubičast i snažno je pulsirao. Bol je postala nepodnošljiva

I pored toga, sledećeg dana je ipak otišla na posao. Međutim, 16. februara bol je postala neizdrživa.

„Probudila sam se plačući. Bol je bila toliko jaka da sam skoro pala u nesvest“, prisetila se.

Tog jutra, u 6:30, sama se odvezla u hitnu službu.

Lekari su je odmah hospitalizovali.

Hitna operacija bila jedino rešenje

Foto: Shutterstock

Nakon pregleda, lekari su joj zasekli prst i ispraznili više apscesa nalik cistama. Ipak, otok je i dalje bio ozbiljan, pa su je hitno poslali kod specijaliste za šaku. Tamo je dobila šokantnu informaciju.

Specijalistkinja joj je rekla da je to „najgori slučaj koji je ikada videla kod nekoga tako mladog“, zbog čega je bila neophodna hitna operacija. Inače, nije retkost da ljudi grickaju nokte, mnogi Srbi to masovno rade i ne razmišljaju o posledicama.

