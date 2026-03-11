Slušaj vest

"Znaš, uvek si imala najlepši osmeh u ovom parku." Njegov glas je bio topao, ali i pomalo drhtav, kao da se plašio sopstvene smelosti. Okrenula sam se, srce mi je ubrzano zakucalo. Ispred mene je stajao Ivan, moj Ivan, moj prvi dečko, moja prva ljubav, moja prva rana. Prošlo je četrdeset godina otkako smo poslednji put razgovarali, a sada je stajao tamo, sa istim pogledom koji me je nekada terao da poverujem da je sve moguće.

"Ivane?", izletelo je, glas mi je drhtao. "Jesi li to stvarno ti?" Osmehnuo se, onakvim osmehom koji me je kao devojčicu terao da pišem pesme na poleđini svojih svezaka i nikada nisam imala hrabrosti da mu ih dam. "Da, Marija. Nisam mogao da verujem kada sam te video. Kao da se vreme vratilo unazad."

Seo je pored mene, i između nas je bilo dovoljno prostora za sve godine koje su prošle, za sve reči koje nismo rekli, za sav oproštaj koji nismo tražili. Pogledala sam ga, tražeći tragove mladića koga sam volela, ali i čoveka koga sam godinama pokušavala da zaboravim. "Kako si?", upitala sam, iako sam znala da pitanje nosi težinu celog jednog života.

Susret nakon 40 godina Foto: Profimedia

"Dobro sam, koliko dobro može biti čovek kada shvati da je prešao dug put. A ti?" Njegove oči su bile iskrene, ali i umorne. "Deca su otišla, muž mi je često na putu. Ostala sam sama sa sobom, sa vrapcima i sećanjima. Znaš, ponekad mi se čini da sam više živela u prošlosti nego u sadašnjosti."

Ivan je uzdahnuo. "I ja se osećam isto. Nakon što je Jasmina umrla, sve je postalo tiše. Deca su daleko, retko zovu. Ponekad mislim da sam više razgovarao sa tobom u mislima nego sa bilo kim drugim."

Osetila sam kako mi suze naviru na oči. Setila sam se dana kada smo zajedno bežali sa nastave, kada smo se krili iza stare crkve i sanjali o životu u velikom gradu, daleko od malog grada gde su svi sve znali. Sećala sam se i dana kada mi je otac zabranio da ga viđam, jer je Ivan bio iz "one druge" porodice, one koja nije imala ni kuću ni zemlju. Sećala sam se kako sam plakala celu noć, a onda sam se, iz inata, udala za Mirka, čoveka koga sam poštovala, ali nikada nisam istinski volela.

"Sećaš li se onih šetnji koje smo išli pored Save?", tiho je upitao Ivan. "Sećam se svega. Sećam se i dana kada si nestao. Nisi se čak ni oprostio. Samo si otišao."

Ivan je spustio pogled. "Nisam imao izbora, Marija. Moj otac je dobio posao u Nemačkoj, i morao sam da idem sa njim. Pokušao sam da ti pišem, ali su tvoji roditelji vraćali moja pisma. Nisam znao kako da te kontaktiram. Onda sam čuo da si se udala. To me je slomilo."

Osetila sam kako mi se grlo steže. "Nije tvoja krivica. Kriva je naša mala sredina, krivi su naši roditelji, pogrešno je vreme. Ali znaš šta je najgore? Što sam tu prazninu nosila celog života. Mirko je bio dobar čovek, ali nikada nije bio ti."

Ivan je ćutao, a zatim nežno stavio ruku na moju. "Znaš, Jasmina je bila dobra žena. Voleo sam je na svoj način, ali nikada kao tebe. Nikada nisam prestao da mislim na tebe. Kada sam te danas video, srce mi je zaigralo kao nekada. Kao da sam bio onaj mladić koji ti je ponovo doneo divlje cveće."

Susret nakon 40 godina Foto: Profimedia

Pogledao sam ga kroz suze. "Šta sada? Šta ćemo sa ovim osećajem? Sa ovim godinama koje su prošle, sa ovom tugom i radošću što smo se ponovo sreli?"

Ivan se osmehnuo. "Ne znam. Možda samo da sedimo ovde, hranimo vrapce i razgovaramo. Možda je to dovoljno."

Sedeli smo tako, satima, razgovarajući o svemu što smo propustili, o deci, o životu u Nemačkoj, o mojim unucima, o njegovoj usamljenosti. Smejali smo se i plakali, kao da pokušavamo da nadoknadimo sve izgubljene godine. U jednom trenutku, Ivan je izvadio staru, izbledelu sliku iz džepa. "Nosio sam je sa sobom sve ovo vreme. Tvoju sliku iz srednje škole. Nikada je ne bih mogao baciti."

Drhtavim rukama sam uzela sliku. Prepoznala sam sebe, sa tim dečjim osmehom, sa očima punim nade. "Znaš, ponekad mislim da sam tada bila najsrećnija. Pre nego što su nas odrasli naučili kako da volimo bezbedno, a ne po principu sve ili ništa."

Ivan je klimnuo glavom. "Možda smo sada dovoljno stari da volimo bez straha. Bez očekivanja. Samo da budemo tu jedno za drugo."

Sunce je polako zalazilo, park se praznio, a mi smo i dalje sedeli na klupi, kao dva tinejdžera koji nisu želeli da se veče završi. Ispunila me je mešavina tuge zbog onoga što sam propustila i zahvalnosti što sam imala još jednu priliku da budem sa njim, makar i samo na trenutak.

Susret nakon 40 godina Foto: Profimedia

Kada smo se konačno oprostili, Ivan me je zagrlio, onako kako me niko nije zagrlio godinama. "Možda je ovo naš novi početak, Marija. Možda još nije kasno za sreću."

Hodala sam kući laganim korakom, osećajući se lakše nego ikad. Njegovo pitanje je odjekivalo u mojoj glavi: "Možda još nije kasno za sreću?" I pitala sam se, gledajući praznu kuću, da li sam konačno spremna da otvorim svoje srce i sebi i njemu. Može li ljubav preživeti četrdeset godina tišine? Šta biste vi uradili na mom mestu?

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Prva ljubav: