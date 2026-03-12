Slušaj vest

Tokom poslednjih nekoliko godina zabeležen je zabrinjavajući porast slučajeva eksplozija mobilnih telefona širom sveta. Na internetu se sve češće pojavljuju snimci uređaja koji se pregrevaju ili eksplodiraju tokom punjenja ili korišćenja, što dodatno skreće pažnju na moguće bezbednosne rizike povezane sa elektronskim uređajima.

Jedan takav incident nedavno se dogodio u Kini. Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako je jedna devojčica za dlaku izbegla ozbiljne povrede nakon što je telefon eksplodirao dok ga je držala u rukama.

Incident zabeležila sigurnosna kamera

Nemili događaj dogodio se u ponedeljak, 9. marta, a sve je zabeležila sigurnosna kamera postavljena u njihovom domu. Na snimku se vidi devojčica koja sedi na sofi i koristi mobilni telefon. U tom trenutku uređaj je, prema svemu sudeći, bio priključen na punjač. Međutim, samo nekoliko sekundi kasnije situacija je naglo postala opasna.

Devojčica pala sa sofe nakon eksplozije

Telefon je iznenada eksplodirao uz glasan prasak dok ga je devojčica držala blizu lica. Neočekivana detonacija ju je toliko uplašila da je izgubila ravnotežu i pala sa sofe. Ipak, uprkos dramatičnom trenutku, čini se da devojčica nije zadobila vidljive povrede.

Zbunjena i u šoku, nije znala šta da uradi, pa je ostavila telefon na mestu gde je bio i uz glasno plakanje istrčala iz prostorije. U međuvremenu, oštećeni mobilni telefon nastavio je da gori, a na snimku su se mogli videti plamen i čuti pucketavi zvuci.

Reakcije na društvenim mrežama

Nakon što se snimak proširio internetom, mnogi korisnici izrazili su zabrinutost zbog bezbednosti mobilnih telefona.

"To je baš zastrašujuće, posebno kada je u pitanju dete. Nadam se da je dobro", napisao je jedan korisnik.

"Ljudi svake noći spavaju pored telefona dok se puni... ovakve priče su zastrašujući podsetnik koliko to može biti rizično", dodao je drugi.

"Telefoni mogu biti opasni ako se pregreju tokom punjenja ili ako se koriste dok se pune. Nadam se da joj se ništa ozbiljno nije dogodilo", napisao je još jedan komentator.

Devojčici eksplodirao mobilni u rukama Foto: Printscreen/X/RussiaNews

Upozorenja o korišćenju telefona tokom punjenja

Jedan korisnik podelio je savet da se elektronski uređaji ne koriste dok su na punjaču.

"Danas telefoni mogu da rade dok se pune, ali njihovo stalno korišćenje tokom punjenja može dovesti do pregrevanja uređaja. Zato bi ljudi trebalo da izbegavaju korišćenje telefona dok su na punjenju. Jeftini punjači, oštećene baterije ili pregrevanje mogu biti veoma opasni", naveo je on.

Pojedini sumnjaju da je snimak generisala veštačka inteligencija

Ipak, deo korisnika interneta izrazio je sumnju u autentičnost snimka, tvrdeći da bi mogao biti generisan veštačkom inteligencijom.

"Njeno malo desno stopalo prošlo je kroz kabl… lice je čisto. Veštačka inteligencija (ali da, to jeste rizik kod svih baterija)", napisao je jedan komentator.

Jedan korisnik zatražio je od veštačke inteligencije Grok da proveri snimak, a odgovor je glasio: "Snimak izgleda kao autentičan video sa sigurnosne kamere datiran na 9. mart 2026. godine iz jednog doma (najverovatnije u Kini, na osnovu izgleda enterijera i vremenske oznake). Malo dete sedi na sofi i drži uređaj blizu dugog belog kabla za punjenje; iznenada dolazi do varničenja ili blica kod utičnice na podu, što izaziva dim i manji požar na podu. Devojčica skače sa sofe, doskače na pod, zatim ustaje i udaljava se nepovređena. Za sada nema potvrde u velikim medijima (incident je verovatno previše nov ili manji), ali događaj odgovara poznatim rizicima koji nastaju zbog neispravnih punjača ili pregrevanja baterija. Tvrdnja da je ‘zamalo izgubila život’ deluje preuveličano – ona je brzo uspela da pobegne."

