Porodica Nataše Kampuš obavestila je javnost da se njeno stanje naglo pogoršalo. Njena sestra Klaudija Nestelberger izjavila je da je Nataša "potpuno nestala" u svom svetu.

Prema njenim rečima, ona više ne komunicira na način na koji je to činila pred kamerama nakon bekstva, već se nalazi u nekoj vrsti mentalnog zatvora koji je porodici teško da gleda.

"Svi znaju kako je Nataša nekada govorila pred kamerama. To je sada potpuno nestalo. Ona je uglavnom u svom svetu, ponovo u svojevrsnom zatvoru. To nam kida srca i osećamo se potpuno bespomoćno", izjavila je njena sestra.

Ovo dolazi uoči 20. godišnjice njenog bekstva. Nataša je pre samo tri godine govorila da je pozitivna i puna nade kada je reč o budućnosti.

Stravičan slučaj

Kampuš je oteta 1998. godine kao desetogodišnja devojčica dok je išla u školu. Volfgang Priklopil držao ju je zatočenu u skučenom, zvučno izolovanom podrumu ispod garaže više od osam godina.

Tokom tog vremena tukao ju je stotinama puta nedeljno, izgladnjivao i seksualno zlostavljao, pri nego što je 2006. uspela da pobegne.

Volfgang Priklopil, otmičar i zlostavljač Nataše Kampuš

Nakon godina zatočeništva, Priklopil je počeo više da joj veruje, pa joj je povremeno dozvoljavao da provodi ograničeno vreme van podruma i pomaže mu oko kuće, piše The Sun.

Dok je čistila njegov automobil, primetila je da on ne obraća pažnju na nju zbog telefonskog poziva. Ostavila je upaljen usisavač kako bi prikrila zvuk koraka i pobegla kroz susedna dvorišta.

Istog dana kada je pobegla, Priklopil je počinio samoubistvo.

Nakon bekstva, Nataša je postala globalno poznata, napisala je nekoliko knjiga i pokušala da izgradi normalan život. Njena borba s teškom traumom bila je pod stalnom lupom javnosti.

Takođe je javno govorila o traumi i upozoravala na posledice otmice i zlostavljanja.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Ruta kojom su otmičari vozili pevača Daniela Kajmakoskog