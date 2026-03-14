Princ Endru navodno je dodirnuo grudi 17-godišnje devojke dok je pregledao grupu mladih žena tokom posete vili predatora Džefrija Epstajna u Njujorku, tvrdi jedna žena koja je tada bila prisutna.

Kerolajn Kofman (32) izjavila je da se osećala kao da je deo „pijace mesa“ u Epstajnovoj luksuznoj kući na Menhetnu, gde su, prema njenim rečima, desetine devojaka morale da nose iste crne haljine kako bi udovoljile tadašnjem princu.

Ona tvrdi da se „jezivi“ susret dogodio tokom Endruove posete u decembru 2010. godine.

„Delovao je kao da je kralj“

Govoreći prvi put nakon što su američki istražitelji objavili nove dokumente o Epstajnu, Kofman je rekla da je atmosfera u kući bila „prljava i uznemirujuća“.

„Moglo se videti da se Endru oseća kao kralj. Samo sam želela da odem odatle. Bilo je jezivo“, rekla je.

Prema njenim rečima, devojke su dovođene u veliku prostoriju gde su morale da stoje ili sede za stolovima dok je Endru prilazio onima koje su mu se dopadale.

„Bilo nas je možda i do 100, neke su bile modeli. Svi smo dobili iste haljine. Nismo imali izbor da li ćemo ih nositi“, tvrdi ona.

„Pitao me je koliko imam godina“

Kerolajn kaže da ju je Endru pozdravio i da mu je ruka tada „okrznula“ njene grudi.

„Nije rekao da je princ Endru niti me je pitao za ime. Pitao me je koliko imam godina“, rekla je.

Kada mu je odgovorila da ima 17 godina, tvrdi da se povukao, ali da je izgledao „uzbuđeno“ dok je posmatrao devojke.

„Bilo je kao da su sve te devojke tu da bi on birao između njih. Kao da je sve organizovano za njega“, dodala je.

„Kao bordel“

Kerolajn je rekla da je cela situacija podsećala na bordel.

„Bilo je kao da su devojke poređane, a muškarac bira koju želi. Žene su za njega bile samo komadi mesa“, rekla je.

Ona tvrdi da je u kući ostala oko 40 minuta pre nego što ju je Epstajn navodno odveo na sprat, gde ju je silovao.

Epstajnova mreža i optužbe

Džefri Epstajn preminuo je 2019. godine u zatvoru dok je čekao izricanje kazne zbog optužbi za trgovinu maloletnicama.

Princ Endru je godinama pod pritiskom zbog veza sa Epstajnom, koje je javno pokušao da objasni u intervjuu za emisiju BBC Newsnight, tvrdeći da je u Njujork otišao samo kako bi lično prekinuo kontakt sa Esptajnom nakon njegove osude.

Slučaj Virdžinije Đufre

Jedna od najpoznatijih Epstajnovih tužiteljki, Virdžinija Đufre, tvrdila je da je imala seksualne odnose sa Endruom kada je imala 17 godina.

Princ Endru je 2022. godine postigao vansudsko poravnanje s njom, isplativši oko 12 miliona funti, bez priznavanja krivice.

Đufre je preminula prošle godine u 41. godini nakon samoubistva.