Kada su bili bebe, Adam i Nil Pirson toliko su ličili jedan na drugog da ih je njihova majka često mešala. Danas, nakon tri decenije, gotovo je nemoguće poverovati da su identični blizanci.

Adamovo lice izmenjeno je usled benignih tumora koji su počeli nekontrolisano da rastu u detinjstvu. Uprkos 33 operacije, ostao je slep na jedno oko, dok na drugom gubi vid. Ipak, nije dozvolio da ga izgled sputava - postao je televizijski voditelj i borac za prava osoba s deformitetima.

Njegov brat Nil takođe pati od iste genetske bolesti - neurofibromatoze tipa 1 (NF1) - ali kod njega su se simptomi razvili drugačije. Umesto tumora na licu, suočava se sa epilepsijom i ozbiljnim gubitkom pamćenja. Toliko da često ne zna koji je dan.

NF1 pogađa otprilike jednu osobu na 3.000, ali slučaj braće Pirson zbunio je i same stručnjake, te je njihova priča pretočena u stručni medicinski rad.

Borba kroz detinjstvo i adolescenciju

Blizanci su odrasli u Krojdonu, južni London, uz roditelje Merilin i Patrika. Dijagnoza im je postavljena pre petog rođendana, nakon što se Adam povredio, a izbočina na čelu nije nestajala. Pregledi su pokazali tumor na vratu koji mu je blokirao disajne puteve.

Od tog trenutka, usledile su brojne operacije, boravci na intenzivnoj nezi i teški periodi oporavka. Nil nije pokazivao simptome i porodica je verovala da je izbegao bolest. Na žalost, simptomi kod Nila pojavili su se tek u 14. godini, u vidu zbunjenosti i poremećaja pamćenja. Kasnije je dijagnostikovana epilepsija.

Suočavanje sa predrasudama i diskriminacijom

Adam je tokom školovanja bio žrtva brutalnog vršnjačkog nasilja. Nazivali su ga "Kvazimodo", "Ožiljak" i "Čovek-slon". Ipak, uz oštar smisao za humor i unutrašnju snagu, izborio se s maltretiranjem. „Biti drugačiji u tinejdžerskim godinama je samo po sebi teško, a deformitet sve to pojačava", rekao je jednom prilikom.

Neil priznaje da mu je bilo lakše bez fizičkih promena, ali je uvek bio ponosan na bratovu hrabrost i duhovitost. Strahovao je da će i kod njega kasnije doći do istih promena na licu.

Karijera, borba i nada

Adam je izgradio zapaženu karijeru u medijima. Učestvovao je u emisijama poput "Beauty and the Beast" i "The Undateables", a zatim i u filmu "Under The Skin" sa Skarlet Johanson, a uskoro će se pojaviti i u rimejku Linčovog remek-dela "Čovek slon". Njegov cilj je da poveća vidljivost osoba sa deformitetima i bori se protiv diskriminacije zbog izgleda. Pored toga, pojavio se u spotu slovačkog benda Čiste Tvary i nastavlja da promoviše raznolikost na ekranima.

U dokumentarcu BBC-ja "Horizon: My Amazing Twin", braća istražuju mogućnosti izlečenja. Adam odlazi u SAD kako bi učestvovao u medicinskom ispitivanju leka koji može da smanji tumore. Ipak, potencijalna nuspojava je odvajanje mrežnjače, što bi moglo izazvati potpuni gubitak vida. U međuvremenu, Nil saznaje da mu memoriju ne narušava NF1, već encefalitis – zapaljenje mozga izazvano virusom. Danas radi kao bibliotekar u medicinskoj školi i oslanja se na striktan dnevni raspored kako bi funkcionisao.

Pogled ka budućnosti

Adam ne krije želju da osnuje porodicu. Aktivno izlazi na sastanke i kako kaže, veliki je fan Tindera. Iako postoji 50% šanse da se NF1 prenese na potomke, spreman je da razmotri i usvajanje, ukoliko dođe pravo vreme i prava osoba. Za sada, Adam i Nil stoje rame uz rame i suočavaju se s budućnošću zajedno – sa verom, borbom i humorom koji ih nikada nije napustio.

