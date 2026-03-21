Slušaj vest

Roditelji sa Floride, Edvard i Stefani optuženi su da su lažirali dijagnozu raka kod svog sina kako bi prikupljali novac od donacija, prenosi People.

Višemesečna istraga kulminirala je njihovim hapšenjem i optužbama za prevaru. Istražitelji tvrde da su roditelji govorili članovima zajednice, medijima i firmama da njihov petnaestogodišnji sin ima rak, a zatim su primali donacije za njegovo „lečenje“, navodi se u saopštenju kancelarije šerifa okruga Diksi.

Nakon pregleda dečakovih medicinskih nalaza i konsultacija sa zdravstvenim radnicima, vlasti su utvrdile da dečak nikada nije imao rak. Takođe je potvrđeno da je "Medicaid" pokrivao sve njegove stvarne medicinske troškove.

Prema saopštenju, navodna prevara je počela nakon posete lekaru u decembru 2024. godine, kada su roditelji bili zabrinuti zbog gubitka težine i „drugih“ zdravstvenih problema kod sina. „Medicinski radnici su sproveli preglede i testiranja koja nisu pokazala prisustvo raka niti tumora“, navedeno je u objavi. „Umesto toga, preporučeni su nutritivna podrška, praćenje i dalja kontrola.“

Ipak, roditelji su navodno svima govorili da dečak ima rak na više mesta u telu, uključujući grudi i unutrašnje organe. U zajednici su organizovane brojne akcije prikupljanja sredstava, kao i donacije kroz različite firme. Donatorima je rečeno da novac ide za lečenje i medicinske troškove.

Govor roditelja

U intervjuu iz marta 2025. za "WCJB", koji je izveštavao o tome kako lokalni restoran donira deo prihoda, sva tri člana porodice su govorila o uticaju „dijagnoze“ na njihov život.

„Trenutno smo saznali da ima rak i ne znam kako da se nosim s tim. Kao otac, sve što mogu je da ga volim iz dana u dan i nadam se da će mu biti bolje“, rekao je Ed Dauning.

Dečak je ispričao da je kvržica na njegovim grudima „iskočila“, što ih je navelo da odu u bolnicu, ali je priznao da se oseća „prilično normalno“.

„Ovo nam mnogo pomaže da platimo lekarske preglede, da nam ne bude toliko teško“, dodala je Stefani Skeris, govoreći o pomoći lokalnih firmi.

Istražitelji su takođe otkrili da je pokrenuta "GoFundMe" kampanja za navodno lečenje i operaciju. Dalja istraga je pokazala da su zdravstveni radnici i službe za zaštitu dece imali zabrinutost u vezi sa dobrobiti i medicinskom negom tinejdžera.

Tokovi novca išli u privatne svrhe

Takođe je utvrđeno da novac sa računa namenjenog za medicinske troškove nije korišćen u te svrhe. Zabeležene su brojne lične kupovine, uključujući maloprodajne transakcije, gorivo, obroke u restoranima i podizanje gotovine.

Nakon hapšenja roditelja, tinejdžer je smešten pod zaštitu nadležnih službi. I dalje je pod nadzorom lekara koji procenjuju njegovo stanje i pružaju potrebnu negu, navodi se u saopštenju.

Optuženi su za krivična dela trećeg stepena prema zakonima Floride, uključujući zanemarivanje deteta, organizovanje prevare i komunikacionu prevaru. Za svakog od njih određena je kaucija od 75.000 dolara, nakon čega su pušteni na slobodu. Za sada nije zakazan datum suđenja.