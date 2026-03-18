„Medicinski turizam“ je u porastu širom sveta kao direktna posledica visokih troškova zdravstvene zaštite u SAD. Prema podacima "Market.us Media" ova industrija beleži rast između 15 i 25%.

Iako neki putuju zbog operacija vezanih za zdravstvene probleme poput reproduktivnog zdravlja ili lečenja raka, estetska hirurgija i dalje je najčešći razlog.

Ljudi odlaze u druge zemlje u nadi da će uštedeti novac, jer procedure u inostranstvu mogu biti jeftinije za 30 do 80%, uključujući i postoperativnu negu. Međutim, izreka „dobiješ ono što platiš“ često se pokaže tačnom, naročito kada se čuju neke zastrašujuće priče sa ovakvih putovanja.

Zašto ne treba nositi crne čarape u avionu? Foto: pocstock, POCSTOCK, Inc / Alamy / Profimedia

Prema pisanju portala "The Mary Sue", frizerka Šanel Daržean podelila je priču koju je čula u svom salonu, o iskustvu jedne klijentkinje koja je otišla na estetsku operaciju u inostranstvo.

„Rekla nam je da je otišla u Meksiko na konsultacije za estetske zahvate, poput operacije grudi i BBL-a“, objasnila je Daržean.

„Objasnili su joj postoperativnu negu i ceo proces. Sve je zvučalo dobro, kao i cene.“

Povratak kući se pretvorio u noćnu moru

Klijentkinja je navodno pomenula da su i njena sestra i prijateljica zainteresovane, pa su im rekli da će, ako ih ima više, cena biti još povoljnija i da će imati luksuznije mesto za oporavak. Iako je operacija prošla dobro i oporavak u početku bio u redu, dve nedelje nakon povratka kući počela je da oseća neobičan bol.

„Otišla je kod lekara da proveri šta nije u redu“, prenosi Daržean.

„Ispostavilo se da su joj uzeli bubreg.“

Užasnuta, pozvala je dve žene koje su bile s njom, a nakon dodatne provere ispostavilo se da su i one ostale bez bubrega.

Foto: Shutterstock

„Znam da svi želimo da izgledamo i osećamo se lepo, ali moramo donositi informisane odluke. Ovo je ludilo“, dodala je Daržean. Reakcije ljudi na ovu priču bile su različite – od šoka do potpune sumnje.

Jedan komentar je glasio: „Bože! Čuješ za ovakve stvari, ali nikad ne pomisliš da bi se to zaista moglo desiti.“ Drugi su bili skeptični i pitali se da li je priča uopšte istinita i o kom doktoru je reč.

S obzirom na to da je ova priča zasnovana na neimenovanom izvoru, potrebno je zadržati dozu skepticizma. Bubreg se može ukloniti laparoskopski, što je minimalno invazivna procedura koja ostavlja vrlo mali ožiljak.

Verovatnoća operacije

Iako nema potvrđenih slučajeva ovakve krađe organa u ovom kontekstu, crno tržište organa zaista postoji. Svetska zdravstvena organizacija navodi Kolumbiju, Indiju, Pakistan i Filipine kao glavna žarišta trgovine ljudskim organima.

To ne znači da je sav medicinski turizam loš - postoje mnogi kvalifikovani i licencirani hirurzi u tim zemljama koji rade kvalitetne zahvate. Ključno je da se proveri njihova kredibilnost: medicinske licence, bolnice sa kojima sarađuju, iskustva pacijenata i slično. U svakom slučaju, ako nešto deluje predobro da bi bilo istinito, verovatno i jeste.