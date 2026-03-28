Aleksandra Hadži Manić je kratkovida devojka koja se svakog jutra budi sa strahom da će jednog dana ostati slepa. Ona je zaposlena i ambiciozna, a svoju dnevnu rutinu obavlja noseći kontaktna sočiva. Kako kaže, bez njih oseća se kao da je neko isključio svetla u sobi punoj prepreka, istakla je u jednom od intervjua koje je dala za emisiju "150 minuta" na TV Prva.

- Od rođenja imam visoku dioptriju koja je -20. Kad sam bila mala, bila je i malo viša, nosila sam debele naočare. Verovatno zato što sam imala sestru bliznakinju sa istim problemom, nekako sam lakše kroz to prolazila - kaže Aleksandra i dodaje:

- To zvuči kao neki napor i kao neki problem, ali postane rutina s vremenom, kao i sve ostalo.

Aleksandra je naučila da živi sa kratkovidošću. Radi u softverskoj kompaniji, obožava da slika i dugo se bavila sportom. Međutim, tokom poslednje posete teretani, iznenada je nastupila bolest.

Iznenadna bolest i borba sa depresijom

- Sećam se da sam osetila kao da mi je nešto zasijalo u oku i danas znam da, kad nešto sevne u oku, ko to doživi, hitno mora kod oftalmologa. Ali ja to nisam znala i otišla sam na bazen, pa u saunu, gde se krvni sudovi šire još više, i ujutru sam se probudila bez vida na desnom oku - priseća se Aleksandra.

Foto: Prva

Lekari su joj dijagnostikovali senilnu degeneraciju makule i dali joj intrakularnu injekciju, nakon koje je ponovo videla na to oko. Međutim, nakon svega toga usledila je depresija. Sama pomisao da možda neće moći sama sebe da izdržava, da će zavisiti od drugih, ili da jednog dana možda neće videti na oba oka, dovela je do emotivnog sloma.

Potražila je stručnu pomoć, okružila se porodicom, prijateljima i psom, sa kojim je provodila najviše vremena.

- Važne su šetnje, važan je kontakt sa drugim ljudima i, na kraju krajeva, da budemo disciplinovani i da verujemo da će biti bolje, jer mora da bude bolje - ističe Aleksandra.

Danas se trudi da pomogne pacijentima kojima senilna degeneracija makule otežava život, kroz rad u udruženju "Žuta mrlja". Gaji nadu u inovativnu terapiju i veruje da će jednog dana biti otkriven lek za njenu bolest.

Foto: Youtube/Euronews Serbia

Preventivni pregledi su ključ

Aleksandra uvek ističe važnost redovnih oftalmoloških pregleda, posebno ukoliko neko sumnja na određenu oftalmološku bolest.

- Moj savet svima je da redovno, barem jednom godišnje, kontrolišu svoj vid. Ukoliko imate sumnju na neku oftalmološku bolest, važno je odmah se obratiti lekaru. Rano otkrivanje i lečenje, posebno kod degeneracije makule, omogućava nam da ostanemo potpuno funkcionalni i pomaže našem lekaru da nas efikasnije leči. rekla je Aleksandra za Kurir.

Svakodnevica sa oštećenjem vida često nosi mnogo izazova, ali naša sagovornica ističe da ljudi ne smeju da odustaju i da je najvažnije da se dobro informišu o svom problemu.

- Poručujem svima koji imaju probleme s vidom da ne odustaju i da traže podršku. Informišite se o dostupnim tretmanima i verujte u mogućnost vođenja ispunjenog života, uprkos izazovima koje bolest donosi. Kroz svoje zalaganje u Udruženju „Žuta Mrlja“, trudim se da pružim nadu i podršku svima sa degeneracijom makule. Savetujem pacijente da se informišu, da budu proaktivni u svom lečenju, i da se bore za svoje zdravlje - kaže Aleksandra.