Iako mnogi film "Neobični slučaj Bendžamina Batona", sa Bredom Pitom i Kejt Blančet, doživljavaju kao puki plod mašte, za neke ljude ubrzano starenje predstavlja surovu svakodnevicu. Jedna od njih je i Anja Korčagina, devojčica čiji je život obeležen progerijom - ekstremno retkim genetskim poremećajem koji telo primorava da stari neverovatnom brzinom.

Hačinson-Gilfordov sindrom pogađa tek jednu osobu na nekoliko miliona. Uzrokovan mutacijom gena za protein lamin A, ovaj poremećaj dovodi do prevremenog propadanja ćelija. Iako je Anja na svet došla kao zdrava beba, progerija je ubrzo preuzela kontrolu nad njenim odrastanjem.

Telo tinejdžerke u zamci vremena

Sa svojih 17 godina, Anja je visoka tek nešto više od metra i fizički podseća na četvorogodišnje dete. Međutim, unutar tog malog tela krije se organizam koji se oseća decenijama starije. Svaka kalendarska godina za nju je biološki jednaka skoro celoj deceniji, što donosi brojne zdravstvene komplikacije i stalnu potrebu za medicinskim nadzorom. Uprkos teškoj dijagnozi, Anja odbija sažaljenje. Ona želi da je ljudi vide kao ličnost, a ne kao medicinski fenomen.

Strast prema lepoti i digitalni svet

Anja živi dinamično: piše blog pod imenom Anja Dobi, druži se i gaji veliku ljubav prema kozmetici. Šminkanje joj je omiljeni hobi, a posebno uživa u preciznom iscrtavanju očiju:

"Posebno volim da crtam ajlajner! To je za mene najvažnija stvar u šminkanju - ističe mi oči", objašnjava ona.

Anja Korčagina, devojka čiji je život obeležen progerijom Foto: Printscreen/YouTube/Anna_Dobbi

Svoju veštinu je usavršila gledajući tutorijale na internetu, a setove šminke često dobija od pratilaca koji žele da je obraduju. Za nju je svaki naneti sloj šminke način da izrazi svoje raspoloženje i kreativnost.

Prvi simptomi i duga borba za dijagnozu

Problemi su počeli nakon prvog rođendana. Anja je počela da gubi kosu, prestala je da dobija na težini, a crte lica su počele da se menjaju, poprimajući karakterističan izgled koji njen otac, Maksim Korčagin, opisuje kao "ptičji".

Put do zvanične dijagnoze bio je mukotrpan. Lekari u Novosibirsku su godinama bili u neizvesnosti, a tek 2014. godine, nakon brojnih prepreka u slanju uzoraka krvi u Sjedinjene Američke Države, porodica je u Moskvi dobila potvrdu da je u pitanju progerija.

Anja Korčagina, devojka čiji je život obeležen progerijom Foto: Printscreen/YouTube/Anna_Dobbi

"Naša deca izgledaju jedinstveno - imaju sličnost jedno sa drugim, pomalo kao ptičja lica," ističe Maksim, govoreći o zajednici dece koja dele ovu sudbinu.

Svakodnevni izazovi i nesebična podrška oca

Život porodice Korčagin prilagođen je Anjinim potrebama. Njen otac je preuzeo glavnu ulogu u njenoj nezi, odrekavši se stalnog posla kako bi joj bio na raspolaganju 24 sata dnevno. Anja se bori sa visokim pritiskom, srčanim smetnjama i krhkim zglobovima koji često iščašuju, zbog čega mora da nosi proteze i koristi električna invalidska kolica.

Uprkos fizičkim ograničenjima, završila je osmi razred i nastavlja školovanje u pravoslavnoj gimnaziji, gde je zaštićena od gužve koja bi za nju mogla biti opasna.

Snovi o budućnosti i milion pratilaca

Njen Jutjub kanal broji skoro milion ljudi. Iako joj ne donosi zaradu, pruža joj prozor u svet i ogromnu podršku zajednice. Anja sanja o putovanjima u Dubai i želi da pomogne ocu, dok se on moli samo za njeno zdravlje.

"Živimo po principu da budemo srećni danas. Živi smo - i to je dobro, molim se Bogu da sutra bude novi dan za moju ćerku", kaže Maksim.

Najveći strah porodice je Anjin predstojeći 18. rođendan, jer nije jasno kako će se tada nastaviti njeno skupo lečenje. Nadaju se preseljenju u Moskvu, gde bi im neophodna medicinska pomoć bila dostupnija.

