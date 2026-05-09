Članak koji čitate, inicijalno pušten na portalu Huffpost, otkriva priču jedne žene Aše koja je prošla kroz pakao nakon što je saznala da je njen muž fingirao vazektomiju.

Ovo je njena ispovest u celosti:

Saznala sam da je moj suprug lagao o vazektomiji istog dana kada sam otkrila da sam trudna. Bio je "ispržen" nekoliko meseci ranije, a mi smo koristili zaštitu dok se nije vratio sa kontrolnog pregleda, kada mi je saopštio da mu je sterilitet potvrđen. Nekoliko meseci kasnije, dok sam čistila, pronašla sam stari test za trudnoću u ormariću u kupatilu. Delovalo je štetno da ga bacim, pa sam ga obrisala i mislila da ću poslati mužu sliku rezultata uz komentar:

"Počinjem sa postdiplomskim studijama!" ispod roze linije koja je pokazivala negativan rezultat.

Posle pet godina rada od kuće i odgajanja dece tokom čestih vojnih raspoređivanja mog supruga, bila sam oduševljena što konačno mogu da se posvetim karijeri. Ali kada se pojavio plus znak, kroz telo mi je prošao tihi užas. Odmah je stigao i osećaj krivice zbog toga što nisam osetila radost zbog ideje o još jednom detetu - i što sam odmah pomislila da me je muž lagao o vasektomiji, umesto da je test star i da su rezultati možda pogrešni.

Okretala sam test u rukama kao crtani lik koji pokušava da upali vatru. Zaista sam bila kritična prema svemu, setivši se terapije za parove, gde smo suprug i ja radili na njegovoj sklonosti ka laganju i mom rastućem nepoverenju i kritikovanju. Rekla sam sebi da stavim emocije sa strane dok ne potvrdim rezultate. Uzela sam svoje dvogodišnje i trogodišnje dete i otišla na jedino mesto gde sam mogla da se krećem bez previše kontakta sa ljudima, a da i dalje držim decu na sigurnom: Target.

Tamo sam kupila i uradila tri nova testa, slikala milione igračaka "da pošaljem Deda Mrazu", saznala da sam definitivno trudna, pozvala najbližu prijateljicu i jecala u kesu čipsa sa ukusom soli i sirćeta dok sam razmišljala da li je moguće početi postdiplomske studije dok dojim i radim puno radno vreme sa troje dece mlađe od 5 godina.

On je stvarno sve vreme lagao. Moja deca su sedela u kolicima deleći jogurt i igrajući se igračkama. Moje sumnje počele su kada je naše prvo dete bilo beba. Suprug bi se vraćao sa raspoređivanja i nudio da se igra sa bebom dok ja odem u teretanu sat vremena. Kada bih se vratila i zatekla izgladnelo dete, pune flašice sa izdojenim mlekom, a njega kako skroluje kroz platformu Tumblr, tvrdio je: "Dao sam joj odmah nakon što si otišla".

On bi često popio pola galona soka i ostavio prazne flaše u frižideru. Kada bih ga pitala, negirao je da je uzeo i gutljaj. Jednom je pojeo delove iz 27 čaša želea koje sam ostavila za dečju školsku zabavu. "Nekoliko ovih nedostaje", rekla sam, osećajući se zbunjeno, nadajući se da će ukazivanje na očigledno učiniti situaciju manje čudnom.

Tvrdio je da je naše trogodišnje dete mesečarilo i pažljivo izvadilo pola iz svake čaše. Zamišljala sam stvarnost u kojoj bi dete moglo ili želelo da uradi tako nešto. Nisam htela da poverujem da je moguće. Nisam ni htela da poverujem da sam se udala za nekoga toliko komfornog sa prepravljanjem istine. Suprugje na kraju priznao sve laži. Nijedan od nas nije varao niti besneo, ali ponekad nisam mogla da zaboravim, kao kada sam ga pitala da li je video par čizmica koje sam upravo kupila a odmah izgubila.

Odmahnuo je glavom i pomogao da tražimo po kući. Moja sumnja je rasla tokom narednih dana, dok nisam postavljala ista pitanja više puta i dok nije priznao da je bacio čizmice jer je izgled mog lica dok sam kuvala večeru naveo da misli da mu se ne sviđam. Kada sam se suočila sa besmislenim lažima, rekao je da ga previše analiziram. Isprva sam bila zbunjena. Na kraju, nisam samo analizirala: ispitivala sam. Laži su me činile nesigurnom u sopstvenom životu i želela sam da prestanu.

Kroz četiri godine i dvoje dece, laži su dolazile i odlazile u rojevima, kao mušice koje povremeno izlete iz kuhinjske sudopere i lete ka bananama u našim privremenim domovima u Virdžinija Bič-u, Južnoj Floridi, Bostonu i San Dijegu. Zbog čestih vojnih preseljenja, morala sam da menjam terapeute za parove u svakom novom gradu, svaki je davao mom suprugu različitu dijagnozu i, na svoj način, predlagao da budem strpljiva dok radi na tome da bude iskreniji i manje "pasivno reaktivan" - kaže Aša.

Da bih bila dobra supruga, činilo se da moram da stavim po strani svoj osećaj stvarnosti. U trenutku sam raspadala svoj um na fragmente: kognitivna disonanca između događaja koje sam posmatrala i njegovih izmišljotina naterala me je da provodim sate pretražujući trenutke našeg života. Šta radim što ga plaši da mi kaže istinu? Iako je uglavnom radio sam u tihoj sobi, ili na brodu, verovala sam da je moj zadatak da ostanem i pomognem mu da pronađe pravu podršku.

Istina za kojom sam žudela stigla je brzo nakon što sam saznala da sam trudna sa našim trećim detetom. Nakon Target-a, večere i odlaska na spavanje, on je zagrejao večeru. Presavijala sam veš i posmatrala ga. Planirala sam miran razgovor, ali kada je seo sa tanjirom, izletelo mi je: "Da li si fingirao vazektomiju?"

Zatvorio je oči, pa ih ponovo otvorio.

"Nisam želeo da idem na kontrolni pregled" - rekao je on.

Deo mene je želeo da ga zasipam pitanjima, ali znala sam da bi verovatno zatvorio komunikaciju. Reči su se vrtele u glavi kao kratke vesti: Kako sam zapravo završila ovde?

"Trebao si da mi kažeš da mogu da ostanem trudna" - rekla sam.

Otišla sam na spavanje, previše iscrpljena da bih započela razgovor o izboru, fetusu, bebama, finansijskoj budućnosti naše porodice ili da li mogu i dalje da razmatram njega kao deo svoje porodice uopšte.

U heteroseksualnim brakovima poput mog, gde su osnovni problemi povezani sa uobičajenim rodnim nejednakostima, žene obično najviše pate. Istraživanja pokazuju da brak sa muškarcima dodaje ženama sedam sati rada nedeljno. Nedavna studija otkriva da muškarčev opšti nedostatak ulaganja u kućne poslove utiče na pad sreće i osećaja ljubavi kod žena. U memoarima Liz Lenz iz 2024. godine, "Bivša žena ovog Amerikanca", ona piše: "Danas gotovo 70 odsto razvoda pokreću žene koje su umorne, iscrpljene, više nisu zaljubljene. Žene koje su nesrećne".

Ja sam postala jedna od tih žena, ali nisam želela da verujem da je moj muž monstrum. Nisam želela da preuzmem odgovornost za izbor partnera. Htela sam da verujem da moja frustracija dolazi iz naših različitih pozadina: Moj muž je odrastao u imućnoj porodici, dok sam ja odrasla u generacijski siromašnoj porodici, brinući o bratu i majci koja se borila sa mentalnim problemima nakon očeve smrti.

Verovala sam mu kada je tvrdio da njegovo neobično ponašanje dolazi iz nezadovoljstva vojskom, ali kada je prešao u civilni život, ništa se nije promenilo. Njegovi terapeuti su to potvrdili. Fokusirala sam se na pronalaženje lekara i terapija, ali nailazila sam na zid.

Jednog dana sam se poverila prijateljici da razmišljam o razvodu. Ona mi je rekla da ne gledam na brak kao 50/50, već da oboje dajemo 100%. Pitanje koje mi je postavila dalo mi je dozvolu da preuzmem odgovornost za njegovo ponašanje.

Kao dete, briga za brata i majku naučila me je da se osećam sigurno u odnosima gde stalno prilagođavam svoje ponašanje partneru. Nisam znala da je moja sklonost da se prilagođavam i preuzimam previše odgovornosti zapravo oblik samo-napuštanja.

Kroz četiri godine i dvoje dece, njegove laži i njegovo neangažovanje stvarali su stalni stres. Terapije parova često su sugerisale da budem strpljiva dok on radi na tome da bude iskreniji. Ipak, njegov minimalni doprinos kućnim poslovima bio je očigledno premali, ali ja sam se trudila da sledim pravila terapeuta i ignorisala problem.

Na kraju, moj suprug je predložio vasektomiju. Sa radnim problemima i mojim planovima za postdiplomske studije, odlučili smo da zaustavimo reprodukciju radi naše budućnosti, dece i finansija.

Kada me ljudi pitaju zašto sam odlučila da nastavim trudnoću koja je rezultirala našim trećim detetom, odmah im kažem da sam za pravo na abortus. Podržavala sam prijateljice kroz taj postupak i mogu zamisliti situacije u kojima bih sada uradila isto za svoje telo.

Istina je da je u mom slučaju, tog leta 2014., moja "odluka" proizašla iz straha.

Sledećeg jutra nakon što sam rekla mužu da sam trudna, sedeli smo za kuhinjskim stolom, sa natečenim očima, dok su naša deca gledala crtane filmove. Rekla sam mu da ne mogu da zamislim još jedno dete uz fakultetske obaveze, posao i medicinske preglede naše ćerke. "Nije pošteno prema njima", rekla sam, pokazujući na decu. "I - ne možemo to finansijski da priuštimo."

On je klimnuo glavom.

Rekla sam mu da mi je toliko muka od hormonskih promena ili zato što abortus podseća na noć kada je moja prva trudnoća završila mrtvorođenčetom, pre nego što sam njega upoznala. Tog dana bila sam potpuno izvan sebe, suočena sa gubitkom i bolom, a kasnije su rođenja moje dvoje žive dece donekle ublažila taj užas.

Plašila sam se da ponovo budem trudna, ali sam se takođe bojala i abortusa.

Rekla sam mu da sam ljuta jer je moje telo "zarobio” u njegovoj odluci. On je rekao: "Nisam hteo", sa retkom iskrenošću. Tog puta sam mu poverovala - shvatila sam koliko je bio udaljen od stvarnih posledica. Shvatila sam da živimo u različitim svetovima: njegov je svet pokušaja i neispunjenih očekivanja drugih, dok je moj svet bio ozbiljniji, oblikovan gubicima i traumama iz prošlosti.

Terapeut parova je bio u pravu: moja odluka je bila vođena anksioznošću i strahom od gubitka. Do tada sam već izgubila oca, jednog rođaka, babu i strica, pet domova i pretrpela razorni uragan. Naučila sam da pokušam da kontrolišem gubitke.

Ali sam, uprkos svemu, odlučila da pokušam da iz tog "zrna" stvorim osobu. Nije bilo puno moći u mom životu, ali makar ovo sam mogla da pokušam.

I uspela sam.

Ne odustajući od posla ni studija, dve intenzivne godine sam balansirala: budila se u 5 ujutro, spremala decu za vrtić, išla na predavanja i posao, brinula o deci, hranila ih, spremala za spavanje, učila noću. Žalila sam se terapeutkinji na terapijama kako je ironično što sam svesna svoje reakcije baš u godinama kada su moja deca najviše zavisila od mene.

Sama činjenica da smo preživeli te godine, čini me najsrećnijom osobom na svetu.

Kurir.rs/Huffpost