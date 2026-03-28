Rutinsko vađenje umnjaka za jednog muškarca iz Brazila pretvorilo se u pravu dramu nakon što je počeo da oseća neobično i bolno štucanje. Rendgenski snimak grudnog koša otkrio je bizaran uzrok njegovih tegoba – jedan od izvađenih umnjaka završio mu je u plućima.

Artur iz Sao Paula svoju priču je podelio na Reditu, gde je objavio i rendgenski snimak. Ispričao je da su mu stomatolozi rekli kako mora da izvadi sva četiri umnjaka, a pošto se veoma plaši igala, tražio je da tokom zahvata bude pod sedacijom. Na početku se činilo da je sve prošlo bez problema. Međutim, nakon operacije zubar mu je rekao da je jedan zub skliznuo niz grlo i pretpostavio je da ga je pacijent progutao.

Neobični simptomi i bolno štucanje

Artur je nakon zahvata otišao kući i isprva, osim očekivanog bola u ustima, nije primećivao ništa ozbiljno. Onda su se pojavili čudni simptomi.

"Počeo sam jako čudno da štucam. Bilo je snažno i bolelo me je u grudima. Događalo se samo kad bih stajao, a kad bih legao, prestalo bi", rekao je za Njuzvik.

Kada je tokom noći dobio i temperaturu, pozvao je stomatologa koji je posumnjao da je možda udahnuo zub. Savetovao mu je da odmah ode u bolnicu i uradi rendgenski snimak grudnog koša. Snimak je potvrdio sumnju – umnjak mu je zaista završio u plućima. Lekari su objasnili da pacijent u takvoj situaciji obično zakašlje ili proguta zub, ali pošto je Artur bio pod sedacijom, taj refleks nije radio.

Uspešna intervencija i upozorenje drugima

Zub su mu potom izvadili bronhoskopijom, postupkom u kojem lekari malom kamerom ulaze u disajne puteve i pluća kako bi pronašli i uklonili strano telo. Na sreću, sve se završilo bez trajnih posledica. Artur je rekao da su simptomi nestali odmah nakon zahvata i da se brzo oporavio. 

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na Reditu, a mnogi su priznali da ih je priča prilično preplašila, naročito one kojima tek predstoji vađenje umnjaka. Artur je na kraju poručio da je svoju priču podelio i kao upozorenje drugima da ne ignorišu neobične simptome jer strano telo u plućima, ako se na vreme ne otkrije, može izazvati ozbiljne komplikacije.

(Kurir.rs/Index)

