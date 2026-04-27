Slušaj vest

Tekst u nastavku članka, originalno objavljen na portalu Huffpost, pokazuje kako, u teškim situacijama, utehu i zaklon možemo pronaći u bliskim osobama i kako nas to potencijalno može spasiti loših osećaja i situacija.

Vozio sam ka zapadu autoputem 836, na putu da se vidim sa Orlandom, zgodnim Kubancem s kojim sam u poslednje vreme provodio vreme. Moj partner i ja imali smo otvorenu vezu koja je sve više ličila na udaljavanje nego na slobodu. Na suvozačkom sedištu stajala je mala flaša Džoni Vaker Red Label viskija - poklon koji sam poneo jer je Orlando voleo da popije pre nego što bi imao seks sa muškarcima. I dalje je sebe nazivao strejt, a flaša je bila deo tog rituala.

Zazvonio mi je telefon. Bila je to moja sestra, Li.

"Slušaj, moram da razgovaram s tobom. Uključiću i tetku Lindu - samo trenutak."

U grudima mi se uvukao strah. Niko ne uključuje druge u razgovor zbog dobrih vesti.

"Tetka Linda, da li me čuješ?" - pitala je Li.

"Da" - slabo je odgovorila moja tetka, istrošena teškom bolešću.

"Moram nešto da vam kažem. Zvali su me iz Brukvuda" - rekla je Li. To je bio dom u kojem je živela moja majka. Počelo je da mi se vrti u glavi.

"Mama je danas pala i udarila glavu. Razgovarala sam sa doktorom. Ima ozbiljno krvarenje u mozgu i, u normalnim okolnostima, operisali bi je, ali u njenim godinama - to nije moguće."

Moja majka je uskoro trebalo da napuni 90 godina.

"O, Bože, ne" - rekla je tetka Linda.

"Šta to znači?" - pitao sam, iako sam već znao odgovor.

"Neće preživeti."

Liin glas je zadrhtao na reči "preživeti". Istina je pala teško i naglo, kao da me je sve vreme čekala. Tetka Linda je bila previše bolesna da putuje, ali sestra i ja smo morale da stignemo što pre.

"Nema mnogo vremena" - rekla je Li.

"Biću tamo sutra" - odgovorio sam. Nisam znao da li to govorim njima, majci ili Bogu.

Setio sam se kako sam izgubio oca 12 godina ranije. Sada i majku. Pomisao da ću ostati bez oba roditelja pogodila me je snažno - oženjen, u srednjim godinama, a ipak suočen s tim koliko i stabilan odnos može da ostavi prostor za usamljenost.

Isključio sam se na LeJeune i krenuo na jug. Grad je bio osvetljen i živ, ali ja sam već bio odvojen od svega, zatvoren u svetu u kojem moja majka umire. Ništa iz te obične noći nije moglo da dopre do mene.

Oduvek sam se plašio ovog dana, noseći taj strah kao lično sujeverje: ako ga ne izgovorim, možda se neće dogoditi. Svaki put kada bi joj telo posustalo - manji moždani udar, gubitak sluha, vida - ona bi se nekako oporavila i nastavila dalje. Nikada nije želela da brinemo.

A sada - ovo.

Orlando me je čekao. Da li da ga pozovem i otkažem? Zaustavio sam se na benzinskoj pumpi. Ljudi su stajali u redu kod kamiona sa hranom. Ušao sam u aplikaciju Amerikan Erlajns i rezervisao let. To je bilo rešeno.

Nisam želeo da kažem partneru. Ne još. Tek je otišao iz grada da poseti svoju porodicu. U poslednje vreme više smo živeli jedno pored drugog nego zajedno. Znam da bi mu bilo stalo, ali njegova uteha dolazila je kroz logiku i planove. A meni tada nije trebalo objašnjenje - trebalo mi je nešto što će me podsetiti da sam i dalje povezan sa svetom.

Orlando je živeo u malom stanu blizu Flaglera, u jednoj od onih jedinica izdvojenih iz većih kuća. Mesto gde vas od drugih deli ventilacioni otvor ili zatvorena vrata.

Otvorio je vrata sa onim svojim opuštenim osmehom koji me je uvek razoružavao.

"Šta ima, brate? Uđi, uđi, vruće je napolju" - rekao je, uvodeći me unutra iz večernje vreline. Vazduh je bio ispunjen mirisima - ulja za kuvanje, sredstva za čišćenje, i ispod svega slatkasti trag prženih banana koji kao da je bio urezan u zidove. Negde u kući je zalajao pas, prigušeno, pa utihnuo.

Pružio sam mu viski. Otvorio je flašu, sipao u plastičnu čašu i dodao pola limenke Red Bull-a. Zatim je napravio dugačak gutljaj, a toplina mu je odmah obojila lice.

Tako smo to radili.

Nismo gubili vreme. Odeća je brzo nestajala, a sve se odvijalo tiho - uvek tiho - da komšije ne bi čule kroz ventilaciju. Dah mi je bio kratak, i njegov takođe. Vazduh je bio težak, zasićen znojem i nekom slatkoćom.

Moje telo je nastavilo, ali mi je sestrin glas odzvanjao u glavi: "Neće preživeti."

Ta rečenica je već bila izrečena u telu moje majke, a ja sam ovde pokušavao da se držim života jedino čime sam u tom trenutku mogao.

Pokušao sam da se izgubim u Orlandu, da nadjačam misao samim činom, ali misao nije nestajala. Lepršala je u vreloj sobi, u tankim zidovima, u načinu na koji smo gutali sopstvene zvuke da ne bi otišli dalje.

Kada je sve bilo gotovo, tišina je pritisnula prostor. Okrenuo sam se na stranu, obrisao znoj sa lica i tada primetio suze kojih nisam ni bio svestan. Pokušao sam da ih zadržim, ali Orlando je primetio.

"Šta ti je?" - upitao je, ruka mu je zastala u vazduhu kao da nije siguran da li sme da me dodirne.

"Majka mi umire" - rekao sam.

Treptao je, iznenađen, a onda se nešto u njemu promenilo.

"Žao mi je."

Rekao mi je da svoju majku nije video četiri godine. Bolesna je, još uvek na Kubi, a on ne može da se vrati jer je otišao kao disident. Gledao sam kako mu se reči lome dok pokušava da primi tuđu tugu, dok njegova stoji tik iza nje. Uzeo je još jedan gutljaj viskija i spustio čašu ne gledajući me.

Na trenutak više nismo bili stranci - bili smo sinovi, vezani za žene koje ne možemo da spasemo.

Sedeli smo tako neko vreme, sa flašom između nas. On je gledao etiketu, ja izgrebani linoleum na podu, gde se jedan ugao odlepio od vlage. Pogledali smo se, pa zagrlili. Kada sam pokušao da se odmaknem, privukao me je nazad i držao još jače nekoliko minuta.

Na kraju sam ponovo obukao stvari. Ispratio me je do vrata i jednom me stegao za rame.

"Javi se" - rekao je, onako kako ljudi kažu kada zapravo misle: ne znam kako da pomognem, ali sam tu.

Te noći nisam mogao da spavam. Telo mi je bilo iscrpljeno, ali misli su već bile kod moje majke.

Kada je nekoliko meseci ranije došla u Majami, insistirala je na tom putu iako ju je potpuno iscrpeo. Sluh joj je bio oslabljen - propuštala je pola onoga što ljudi govore i smešila se na ostatak. Instalirao sam joj aplikaciju za transkripciju na ajped kako bi lakše pratila razgovore. Kasnije smo, sedeći za računarom, počeli da pravimo porodičnu vremensku liniju.

Ukucao sam: "Nensi se udaje za čoveka kog jedva poznaje, Bila", jer me je iznenadilo da su se moji roditelji venčali samo godinu dana nakon upoznavanja. Ta direktnost me je nasmejala, a i nju. Zatim sam namerno pomerio datum rođenja moje sestre, učinivši je tri godine starijom, i čekao da primeti. Kada jeste, odmah je klimnula glavom i nasmejala se, oduševljena što je "uhvatila šalu".

Noću sam sedeo pored nje i čitao dok je spavala, sa slušnim aparatima i dalje u ušima. Šuštali su i krčali, prelazili kroz čudne frekvencije, pucketali kao neki kod koji nisam mogao da razumem. Gubio sam red u knjizi. Ona je spavala, nesvesna zvukova koje je njeno telo proizvodilo - kao da su mašine radile ono što njene uši više nisu mogle.

Tada sam shvatio: ona je već odlazila, deo po deo, a ja sam bio tu, čuvajući stražu nad njenim nestajanjem.

Poslednjeg dana njene posete odveo sam je na aerodrom i sačekao dok se nije smestila u invalidska kolica, ruku mirno položenih u krilu. Zagrlio sam je i gledao kako je odvoze ka kontroli. Stajao sam tu dok je nisam izgubio iz vida.

Te noći me je preplavila tuga - znao sam da neće biti zauvek tu. Plakao sam do jutra, kada je došao tračak mira.

Te zime, dok smo bili u Čarlstonu zbog tetkine bolesti, pričala je o tome kako joj prijatelji umiru i kako će sada i njena sestra otići. Pogledala me je pravo u oči i rekla, kao da to i sama tada prvi put shvata:

"Ti i tvoja sestra ste sve što imam. Kada umrem, ne želim da budete tužni. Želim da slavite moj život i zahvalite Bogu što više ne patim. Ali nemojte biti tužni."

Tada nisam znao da ću te reči nositi kao dozvolu.

Na dan kada je pala, naš poslednji telefonski razgovor bio je gotovo sav u povicima - jer me nije čula. Pokušavao sam da joj kažem da će moja prijateljica Dženifer doći u ponedeljak da joj pomogne oko računara i ajpeda.

"Poslaću ti poruku!" - vikao sam.

Te noći stigao je poziv od Li.

Zamišljao sam majčine ruke preklopljene na stomaku, onako kako je spavala dok sam bio dete, i pramen kose preko čela koji bi sklonila bez buđenja.

Zamišljao sam i tetku Lindu, krhku u svom krevetu, kako preko telefona sluša još jednu lošu vest o našoj porodici, noseći je zajedno sa svojom.

Sledećeg jutra spakovao sam torbu pre nego što sam krenuo ka aerodromu. Razmišljao sam o prethodnoj noći. Da li sam pogrešio što sam otišao kod Orlanda iste večeri kada sam saznao da mi majka umire? Da sam mogao da odletim odmah, uradio bih to. Ali nisam mogao ništa da promenim.

Posegnuo sam za dodirom, za toplinom, za bilo čim što potvrđuje da telo još uvek reaguje. To nije rešilo ništa - samo me je vratilo u sopstvenu kožu. Na nekoliko sati, strah se utišao, zamenjen nečim jednostavnijim: otkucajem srca, telom pored mog, malim olakšanjem da nisam sam dok se sve raspada.

Možda mi je Orlando te noći bio upravo to - otvorena vrata ka životu.

U avionu je sve delovalo jednostavnije: uradio sam ono što sam znao da treba. Kada sam sleteo, bio sam kod kuće - ali sam znao da će "dom" posle ovoga značiti nešto drugo. Spremao sam se da poslednji put vidim majku, da postanem osoba koja više nema majku kojoj se vraća.

Ali čuo sam njen glas: "Nemoj da budeš tužan."

Već mi je dala ono što mi je potrebno da ovo preživim.

Uzeo sam torbu i krenuo ka njoj.