Slušaj vest

Džozef Garet Dagar, zvezda rijaliti emisije "19 Kids and Counting", optužen je za zlostavljanje 9-godišnje devojčice, zbog čega je uhapšen u sredu na Floridi, piše Page Six. Dagar je optužen za razvratno i lascivno ponašanje prema žrtvi mlađoj od 12 godina, te neprimereno ponašanje osobe starije od 18 godina, kako je saopštila kancelarija šerifa okruga Bej.

U saopštenju je navedeno da je policijska uprava Tontitauna u Arkanzasu kontaktirala kancelariju šerifa i obavestila ih o prošlom incidentu seksualnog zlostavljanja u koji je bila uključena sada 14-godišnjakinja. Tokom forenzičkog intervjua, žrtva je službenicima rekla da je 2020. godine imala 9 godina i da je bila uključena u nekoliko incidenata s Dagarom tokom porodičnog odmora u Panama Siti Biču.

Žrtva je tvrdila da ju je Dagar više puta zamolio da mu sedne u krilo. Na istom odmoru, Džozef ju je navodno pozvao da sedne pored njega na kauč, gde ih je on potom pokrio ćebetom i počeo da dira njene genitalije.Žrtva se prisetila da joj je Dagar navodno dirao butine. Rekla je i da se kasnije izvinio i prekinuo takvo ponašanje.

Žrtvin otac se u utorak osvrnuo na incidente u vezi s Dagarom, a rijaliti zvezda je priznala svoje zločine ocu i policajcima iz Tontitauna.

Dagar je trenutno pritvoren u zatvoru okruga Vašington u Arkanzasu i nije zvanično dokumentovan. Policija Arkanzasa rekla je da će optužbe biti objavljene nakon službenog upisa, a potom će Dagara izručiti u okrug Bej.

Džozef se proslavio ranih 2000-ih u emisiji "19 Kids and Counting", koja je pratila živote njegovih roditelja, Džima Boba i Mišel Dagar i sve njihove dece. Njegov brat Džoš takođe je bio optužen za zlostavljanje maloletnika, uključujući njihovu sestru. Incidenti su postali poznati javnosti 2015. godine, a Džoš je uhapšen 2021. godine. Nedugo potom je proglašen krivim i osuđen na 12 godina zatvora.

Dagar je od 2017. godine u braku s Kendrom Kaldvel i zajedno imaju troje dece.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

