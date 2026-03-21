Džozef Dagar, TV zvezda uhapšena zbog zlostavljanja 9-godišnje devojčice, suočava se s novim optužbama, a njegova supruga Kendra Dagar takođe je uhapšena u petak.

"Kao rezultat kontinuirane istrage, u ovom slučaju su podignute dodatne optužnice protiv Džozefa Dagara i Kendre Dagar", stoji u saopštenju Policijske uprave Tontitauna.

U saopštenju je navedeno da je za svakog od njih izdat nalog za hapšenje po četiri tačke drugog stepena optužnice za ugrožavanje dobrobiti maloletnika i četiri tačke drugog stepena za prisilno lišavanje slobode.

Kendra je puštena iz zatvora nekoliko sati nakon hapšenja, a Džozef se i dalje nalazi u Washington County Detention Center-u zbog slučaja s Floride. Policija je potvrdila da optužbe protiv Dagara u Arkanzasu "nisu povezane" s Džozefovim slučajem na Floridi. Međutim, iz Policijske uprave Tontitauna rekli su da je odvojena istraga pokrenuta odmah nakon navodnog incidenta na Floridi.

Džozef Dagar, javnosti poznat po emisiji "19 Kids and Counting", u sredu je uhapšen na Floridi zbog optužbi za razvratno i lascivno ponašanje prema žrtvi mlađoj od 12 godina i neprimereno ponašanje osobe starije od 18 godina. Žrtva je vlastima rekla da je imala 9 godina kada su se incidenti s Dagarom dogodili, a do svega je došlo na porodičnom putovanju 2020. godine. Tvrdi da ju je Džozef neprimereno dirao u više navrata, što je on kasnije priznao njenom ocu i policiji.

Njegov brat Džoš Dagar, koji je 2021. godine osuđen na 12 godina zatvora zbog primanja i posedovanja materijala o seksualnom zlostavljanju dece, nazvao je optužbe protiv svog brata "lažnim". Džoš je ranih 2000-ih bio optužen za seksualno zlostavljanje pet devojčica, uključujući sestre Džesu Dagar i Džil Dagar.

Džil se oglasila nakon Džozefovog hapšenja i rekla da je "šokirana", ali je naglasila da je na strani žrtava i da "strogo osuđuje nasilje".

Dagarova rođaka, Ejmi Dagar, oštro je osudila Džozefa i rekla da je "duboko ljuta" zbog cele situacije. "Moje prve misli su uz žrtvu, dete koje je zaslužilo da bude sigurno, zaštićeno i okruženo ljudima kojima može da veruje. Hrabrost koja joj je bila potrebna da istupi, posebno nakon godina nošenja nečeg tako teškog, ne može se dovoljno naglasiti. Ta hrabrost zaslužuje poštovanje iznad svega", poručila je ona, te dodala da "nije iznenađena što se iz toksičnog sistema pojavio još jedan navodni predator", prenosi Jutarnji.hr.

